Khánh Thi bỏ làm MC vì bị stress

Tối 30/11, Yến Trang được ban tổ chức cuộc thi "Got to dance" mời đảm nhận vị trí giám khảo thay cho Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, khi chương trình lên sóng, không ít khán giả bất ngờ khi cô xuất hiện ở vai trò MC. Ban tổ chức giải thích, kiện tướng dance sport Khánh Thi vì lý do cá nhân đã hủy toàn bộ show diễn. Trước đó cô vẫn tham gia diễn vở nhạc kịch trên sân khấu Bài hát Việt vào tối 29/11. Liên lạc với Khánh Thi, cô cho biết, cô gặp quá nhiều stress trong công việc, cuộc sống nên muốn nghỉ ngơi một thời gian.