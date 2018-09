Khánh My tình tứ với diễn viên 'Truy sát' trên phố

Cô xách túi hiệu, vừa đi vừa trò chuyện thân mật với Thiên Nguyễn. Nam diễn viên kể, anh từng bị Khánh My từ chối, không cho đóng vai bạn trai của cô trong MV 'Be Strong'. Lý do Khánh My đưa ra là vì nhân vật này có tính cách đểu giả, bắt cá hai tay nhưng nhìn mặt Thiên Nguyễn lại quá hiền lành, không phù hợp.