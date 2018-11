Khánh My khen Tiến Vũ nhưng tránh đề cập chuyện yêu

Nữ diễn viên thừa nhận quen biết chàng Đông Hồ của phim 'Tháng năm rực rỡ' từ lâu nhưng không bình luận về tin đồn cả hai đang yêu nhau.

Khánh My khen Tiến Vũ 'tuyệt vời' nhưng từ chối nói về chuyện tình cảm Khánh My né tránh nói về mối quan hệ với Tiến Vũ

Hôm 16/11, diễn viên Tiến Vũ gây bất ngờ khi đăng ảnh nắm tay Khánh My và viết những lời ngọt ngào, ẩn ý gọi cô là "vợ" trên trang cá nhân: "Thương V nhiều lắm, bao nhiêu lần làm V buồn và khóc vì C. C sẽ bỏ hết những tính xấu của C vì V và vì bản thân của C nhé. C sẽ vì V làm tất cả. Từ nay V sẽ chỉ có hạnh phúc thôi không bao giờ phải buồn nữa đâu". Dưới phần bình luận, Khánh My động viên anh cố gắng. Cả hai còn công khai nói yêu nhau.

Tiến Vũ khoe ảnh nắm chặt tay Khánh My.

Tuy nhiên trò chuyện với Ngoisao.net, Khánh My tỏ ra bối rối khi được hỏi về chuyện yêu Tiến Vũ. "Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm vì muốn được sống bình yên. Showbiz này rất nhỏ nên chuyện các diễn viên quen biết nhau là bình thường. Tôi quý trọng tất cả đồng nghiệp của mình. Tôi thấy Tiến Vũ rất ga lăng, tuyệt vời. Thời gian qua anh ấy có nhiều dự án khá ấn tượng", Khánh My nói.

Giải thích về những bình luận ngọt ngào và lời yêu dành cho Tiến Vũ trên mạng xã hội, nữ diễn viên cho biết cô chỉ đang trêu anh: "Tôi và Vũ ở trong một nhóm bạn thân, chơi chung với nhau lâu rồi. Tôi rất ngại nói về chuyện tình cảm vì sợ nếu không thành thì sẽ gây ảnh hưởng và tổn thương cho những người đến sau".

Tái xuất làng giải trí sau nửa năm im ắng, Khánh My cho biết thời gian qua cô bận việc kinh doanh và nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất phim. Khánh My dự định thử sức đầu tư làm phim trong năm 2019. Tuy nhiên cô chưa có ý định mời "bạn trai tin đồn" Tiến Vũ hợp tác.

Khánh My và Tiến Vũ gây xôn xao khi công khai nói yêu nhau trên mạng xã hội.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim. Khánh My đã tham gia nhiều phim như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới, Trót yêu... Năm 2016 Khánh My thi Bước nhảy hoàn vũ và giành ngôi Á quân. Nữ diễn viên từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc. MV Be Strong của cô nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Tiến Vũ sinh năm 1994 tại Huế và lớn lên tại Đắk Lắk. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh như: Con ma nhà họ Vương, Em gái mưa, Tháng năm rực rỡ... Anh còn là người mẫu, diễn viên đóng MV cho nhiều ca sĩ. Tiến Vũ được khán giả yêu thích nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng lý tưởng. Tiến Vũ từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Hoàng Y Nhung. Hồi tháng 6 anh vướng scandal lộ video sex khiến hình ảnh bị ảnh hưởng nặng nề.