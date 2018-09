Khắc Việt: 'Giờ muốn cưới cũng chẳng có ai'

Đây chính là bản tình ca đầu tiên của Khắc Việt. Bởi, những buồn đau, sự day dứt, đổ vỡ trong tình yêu đã không còn mà thay vào đó là một tình yêu trọn vẹn cùng một 'happy ending' thực sự cho đôi lứa. Đạo diễn AT Nguyễn đánh giá cao về diễn xuất của Khắc Việt. AT Nguyễn cho rằng, nếu Khắc Việt lấn sân điện ảnh, anh cũng sẽ thành công không kém gì ca hát. Tuy nhiên, nam ca sĩ 'Yêu lại từ đầu' khẳng định anh sẽ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc tới cùng, còn điện ảnh, nếu có bén duyên cũng chỉ là một cuộc dạo chơi mà thôi. Trong MV 'Ngày cưới', đạo diễn AT xây dựng kịch bản với những tình tiết vô cùng thú vị và pha chút hài hước. Trong đó, Khắc Việt hóa thân thành đại ca giang hồ yêu một giáo viên dạy ngoại ngữ (do hot girl Mi Lan thủ vai). Để chinh phục được cô gái này, Khắc Việt kết hợp với đám đàn em của mình, dùng rất nhiều chiêu trò và cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô giáo xinh đẹp cũng như gia đình cô nàng.