Isaac nổi giận khi đọc lời bình luận chỉ trích Hồ Văn Cường

Giám khảo Vietnam Idol Kids lên tiếng trước những ý kiến chì chiết cậu bé nghèo.

Cuộc tranh cãi về kết quả của chung kết Idol Kids mùa đầu tiên diễn ra gay gắt trên mạng xã hội trong hai ngày qua. Trong khi phần đông khán giả hài lòng với việc cậu bé nghèo Hồ Văn Cường trở thành quán quân cuộc thi nhờ 59,21% lượng bình chọn, thì vẫn có những ý kiến phản đối và cho rằng, Bảo Trân mới là người xứng đáng chiến thắng.

Trước những chê bai về Hồ Văn Cường, các giám khảo của cuộc thi đều đồng loạt lên tiếng bảo vệ học trò. Sau khi Tóc Tiên chia sẻ tâm trạng bức xúc, Isaac cũng không giữ được bình tĩnh khi đọc những lời bình luận chì chiết quán quân Idol Kids. Thành viên nhóm 365 viết tâm thư dài trên trang cá nhân gửi đến anti fan của Hồ Văn Cường.

Isaac dành rất nhiều tình cảm cho cậu bé hát đám cưới Hồ Văn Cường.

Anh cho biết, ban đầu anh không định lên tiếng về vấn đề này, nhưng anh không hiểu được tại sao lại có nhiều người quá đáng và tàn nhẫn đến vậy. Anh đã không tin vào mắt mình khi tình cờ đọc những comment trên chính Fanpage của cuộc thi về Hồ Văn Cường.

Isaac viết: "Đây chỉ là một cậu bé các bạn ạ. Các bạn có biết là vì chịu nhiều áp lực và lo lắng trước những lời ra tiếng vào mà Cường và gia đình đã suýt bỏ về quê vì căng thẳng không? Đó là lý do vì sao có một số vòng, Cường bị tuột mất phong độ đấy các bạn ạ. Một cậu bé nghèo tài năng từ dưới quê lên Sài Gòn vì đam mê ca hát và chưa chuẩn bị tinh thần cho những sự chỉ trích nặng nề đến như vậy. Đó là lý do vì sao các bé và đặc biệt là Cường luôn cần được khích lệ chứ không phải chỉ trích. Con nít phải được yêu thương thì mới phát triển tốt được.

Ai bảo Cường không xứng đáng. Ai bảo hát một dòng nhạc là không xứng đáng trở thành thần tượng âm nhạc nhí? Các bạn có biết vì sao ít người hát dân ca không? Vì dân ca không hề dễ hát, nó đòi hỏi cột hơi phải rất chắc và hơn nữa dân ca cũng có những đòi hỏi kỹ thuật riêng chứ không phải cứ hát là được. Và quan trọng là hát dân ca cần cái tình. Điều này không phải ai cũng có thể sỡ hữu được. Cậu bé truyền cho mọi người cảm xúc mãnh liệt mỗi khi cất tiếng hát và hơn nữa đã làm cho mọi người yêu dòng nhạc dân ca nhiều hơn. Không chỉ là những khán giả lớn tuổi mà ngay cả những bạn trẻ cũng đã bắt đầu yêu dòng nhạc này nhờ vào Cường. Chẳng phải là rất đáng trân trọng ở một cậu bé nhỏ tuổi chưa từng được học hát như thế này không?

Anh từng rơi nước mắt khi nghe Hồ Văn Cường hát ca khúc 'Còn thương rau đắng mọc sau hè'.

Ai bảo hát một dòng nhạc là dễ? Bạn hát một dòng nhạc mà hát cho tới, cho hay, cho ra được màu sắc rõ ràng của dòng nhạc đó mà không gây nhàm chán mới là đáng nói. Cô Hương Lan suốt bao năm nay vẫn trung thành với dòng nhạc dân ca và là một tượng đài của dòng nhạc đấy. Tất cả đều đáng được công nhận, chứ không phải chỉ hát dân ca là không đủ tư cách chiến thắng. Ở đâu ra cái lý lẽ đó hay đó chỉ là cái lý lẽ các bạn tự đặt ra.

Đối với tôi, cả 4 bé vào vòng chung kết đều xứng đáng trở thành Thần tượng âm nhạc nhí. Nhưng kết quả là do chính khán giả bình chọn, và họ đã chọn ra người mà họ yêu mến. Các bạn không có quyền ép buộc họ phải lựa chọn theo các bạn. Kết quả đã có rồi thì tại sao các bạn lại muốn tước lấy niềm vui của một cậu bé như vậy. Cuộc sống hiện nay vốn đã nhiều chuyện rối rắm và tàn nhẫn rồi, tại sao lại không nhìn nhận hạnh phúc của cậu bé này một cách tình cảm và nhân văn hơn?".

Tâm thư của Isaac nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Các fan nhóm 365 đều vào ủng hộ những suy nghĩ của nam ca sĩ.

Giám khảo Văn Mai Hương khóc vì mừng cho bố mẹ của Hồ Văn Cường.

Trước đó, Văn Mai Hương cũng tâm sự về khoảnh khắc mẹ Hồ Văn Cường ôm chặt cô trong cánh gà và khóc nức nở vì con trai đã giành chiến thắng tại Vietnam Idol Kids. Giọng ca Mona Lisa chia sẻ, cô hiểu mẹ của Hồ Văn Cường đã cực thế nào, trăn trở ra sao và đã nhiều lần rơi nước mắt. "Người phụ nữ mà mỗi lần em gặp đều là khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt đượm buồn và dáng người nhỏ bé. Em hiểu điều khiến chị hạnh phúc nhất là con trai mình được sống trong âm nhạc, sống trong niềm đam mê của cậu bé 13 tuổi. Thậm chí, người phụ nữ như chị còn chẳng biết tới hai chữ showbiz là gì, cuộc thi truyền hình thực tế là gì. Hôm qua chị ôm em, chị hôn em 2 cái lên má, em bật khóc. Khóc vì em cảm nhận được hạnh phúc dạt dào từ một người mẹ như chị. Thôi nào, giờ chị và anh hãy mỉm cười thật tươi nhé! Cường đã làm được điều mà dường như chưa một ai làm được - chiến thắng áp đảo bình chọn tất cả các tuần thi. Bé nó đã làm anh chị tự hào lắm đúng không? Và thay đổi cả cuộc sống gia đình ít nhiều nữa chứ! Chiến thắng nói lên sự công tâm và sự yêu thương của quý vị khán giả là sự thật! Idol là do quý vị bình chọn lên! Vậy hãy nên chúc mừng cho bé. From zero to hero - chính là Hồ Văn Cường".

Văn Mai Hương còn cho biết, được làm giám khảo Idol Kids mùa đầu tiên là hạnh phúc của cô vì cô có được một đàn em nhỏ. Cuộc thi là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời âm nhạc của cô.

Quỳnh Như