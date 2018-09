Huyền My: 'Tôi khóc không phải vì trượt top 5'

Á hậu chia sẻ, cô rơi nước mắt trong đêm chung kết Miss Grand vì cảm thấy đã làm cho những người ủng hộ mình thất vọng.

Đáp chuyến bay về Hà Nội vào chiều tối 26/10, Huyền My tỏ ra khá mệt mỏi bởi hơn 3 tuần qua, cô không được ngủ đủ giấc vì lịch hoạt động dày đặc của cuộc thi Miss Grand International 2017. Á hậu đeo kính để che đi quầng mắt thâm và lặng lẽ cùng bố mẹ, em trai kéo hành lý lên ô tô trở về nhà.

Nói về cảm xúc khi cuộc thi khép lại, Huyền My cho biết, cô đã hoàn thành nhiệm vụ và hiện tại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tất cả những gì cô thể hiện tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 đều vì màu cờ sắc áo Việt Nam và sự ủng hộ của công chúng dành cho mình. Trong đêm chung kết hôm 25/10, mỗi lần trình diễn trên sân khấu, cô rất xúc động bởi nghe được lời cổ vũ của khán giả. Đây cũng là điều khiến cô hạnh phúc và tự hào.

Huyền My trở về Hà Nội sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 vào chiều tối 26/10.

Mặc dù được dự đoán sẽ trở thành Á hậu Miss Grand International nhưng kết quả chung cuộc, Huyền My chỉ dừng chân ở top 10. Nói về thành tích này, Huyền My cho rằng, sự bình chọn của khán giả trong nước và quốc tế làm cô hy vọng mình sẽ đoạt giải cao hơn. Do đó, cô có một chút tiếc nuối khi không có mặt trong top 5 thí sinh xuất sắc nhất.

Hình ảnh Á hậu bật khóc trong đêm chung kết nhận được phản ứng trái chiều từ dư luận.

Huyền My khóc nghẹn bên người thân sau chung kết

Nhắc đến việc bật khóc sau đêm chung kết, Á hậu phủ nhận thông tin cô rơi nước mắt vì trượt top 5. Cô nói: "Tôi khóc không phải vì buồn mà tôi nghĩ mình đã làm cho những người yêu thương phải thất vọng. Cả gia đình và nhiều bạn bè thân thiết đã đến Phú Quốc cổ vũ cho tôi. Thời tiết hôm đó lại mưa khá to nhưng mọi người vẫn ngồi dưới khán đài để theo dõi. Tình cảm của mọi người làm cho tôi xúc động. Sau đêm thi, khi nhìn thấy mọi người dang tay đón mình, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc".

Khoảnh khắc đẹp của Huyền My trong đêm chung kết Miss Grand

Huyền My trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Huyền My cũng giải thích về chuyện bị dư luận hiểu lầm cô không chúc mừng chiến thắng của Hoa hậu Peru trong đêm chung kết. Cô cho biết, trong giây phút đăng quang của người đẹp Peru, tất cả các thí sinh đều ùa lên phía trên để chia vui với Tân Hoa hậu. Bản thân cô đứng ở góc xa nên không thể di chuyển đến gần Tân Hoa hậu nói lời chúc mừng. Thay vào đó, sau đêm thi, cô đã tìm đến phòng của Hoa hậu Peru để trò chuyện. Cô kể, trong suốt hành trình Miss Grand International, cô và Hoa hậu Peru có nhiều cơ hội làm thân bởi tên hai người được xếp gần nhau. "Maria Jose Lora là một cô gái chân thành, thông minh và rất tự tin trong giao tiếp. Tôi đã ngỏ lời mời cô ấy đến thăm nhà mình tại Hà Nội nếu cô ấy trở lại Việt Nam", Huyền My chia sẻ.

Trong giây phút đăng quang của người đẹp Peru, Huyền My đã đi lên phía trên nhưng không thể tiến lại gần nói lời chúc mừng Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017.

Sau hơn ba tuần dành toàn bộ sức lực cho cuộc thi, người đẹp bày tỏ rằng, điều cô cần nhất lúc này là ngủ một giấc thật say và dành thời gian ở bên gia đình. Khi đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần, cô sẽ sớm tái xuất showbiz với các hoạt động quen thuộc.

Chị Lan Phương, mẹ của Huyền My cũng chia sẻ cảm xúc sau khi con gái đã hoàn thành cuộc thi Miss Grand International 2017. Chị viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn tất cả những lời khen đã là nguồn động lực lớn cho My để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình: là thí sinh đại diện nước chủ nhà lọt vào top 10. Mình cảm ơn những lời ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để My có thể nhìn vào và hoàn thiện mình tốt hơn. Tất cả chỉ mới bắt đầu, tương lai còn đang ở phía trước, tất cả các cánh cửa đang rộng mở ra đối với My nên những ý kiến đóng góp sẽ là động lực để My rút kinh nghiệm bản thân và vững bước tiếp trên con đường tương lai thênh thang của mình. Mình rất vui vì điều đó. Khi ta còn trẻ, đây mới chỉ là sự khởi đầu để tiến tới những cái đích khác. Là một người mẹ, mình tin là My đã có một kế hoạch cho riêng mình và mình luôn ủng hộ bạn ý. Trong những ngày vừa qua, đôi khi My có hơi xúc động một tý mình lại nói nhỏ với bạn: Con hãy hít thật sâu và giấu cảm xúc vì mẹ và gia đình yêu con, những người bạn và fan của con yêu con vì con đã làm tốt nhất những gì có thể. Gia đình tự hào và hạnh phúc vì điều đó con gái ạ! Yêu bạn My và tự hào lắm".