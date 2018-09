Huyền My thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, cả nhà căng thẳng theo

Bố Á hậu tiết lộ những áp lực của cô trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi.

Từ hôm nay, 5/10, Á hậu Huyền My chính thức tham dự cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017, diễn ra tại Việt Nam. Bố Huyền My đã tiết lộ những thông tin về con gái trước giờ G.

Bố mẹ Huyền My.

Bố Á hậu nói, cô vô cùng căng thẳng và lo lắng trước ngày thi. Việc Huyền My bị áp lực từ luyện tập, giữ gìn nhan sắc, vóc dáng và tinh thần khiến cả gia đình cô "khủng hoảng" theo. "Bố mẹ thương con là chuyện rất bình thường rồi, nhưng khi thấy con vừa căng thẳng về tinh thần vừa vất vả về thể xác, chịu áp lực gấp đôi bình thường thì tôi lại càng lo, càng thương".

Bố mẹ thường nói với Huyền My rằng con đường thi sắc đẹp cũng giống như việc đi học, học đại học rồi lên cao học, phấn đấu lên tiến sĩ… Đã thi hoa hậu trong nước rồi thì cũng nên phấn đấu đại diện Việt Nam thi thế giới. Đây là điều mà bố mẹ luôn định hướng cho cô. "Huyền My còn trẻ, có thể My vẫn vô tư, vô tâm hơn. Còn chúng tôi lúc nào cũng suy nghĩ xa hơn, có nhiều cái cần vạch hướng, chuẩn bị. Cảm xúc hiện giờ lẫn lộn lắm. Vui, tự hào nhưng cũng rất lo, cố gắng động viên con".

Bố Á hậu còn cho biết, thời gian qua Huyền My đã tự tạo thêm nhiều động lực cho bản thân như rèn luyện thể hình, học tiếng Anh, cách trình diễn, cách đi catwalk. Chưa hết, cô phải tập trang điểm, làm tóc, phối đồ thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia có tiếng tại Việt Nam.

Lịch làm việc của Huyền My cũng khiến gia đình phải "chóng mặt" khi sáng dậy học tiếng Anh, sau đó đi tập gym, luyện thuyết trình, luyện catwalk...

Bố Huyền My tiết lộ thêm, cô phải học lại từ đầu vì thi quốc tế có những đòi hỏi khác hẳn ở trong nước. Giáo viên định hướng cho Huyền My khi bước đi cần giữ vững sự mềm mại, uyển chuyển của châu Á, đồng thời kết hợp thêm một chút sexy, bốc lửa của Mỹ Latin để có phần biểu diễn ấn tượng nhất.

Để có số đo hình thể đẹp nhất, Huyền My ăn uống rất kiêng khem, khổ cực. Hàng ngày cô chỉ ăn gạo lức, ức gà, lòng trắng trứng, súp lơ luộc... Nhìn cảnh con gái phải "bóp mồm bóp miệng", ăn gì cũng đắn đo, bố mẹ Huyền My rất xót.

Bố mẹ căng thẳng theo Huyền My trong thời gian cô thi Hoa hậu Hoà bình.

Miss Grand International 2017 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5/10 đến 25/10. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Phú Quốc (Kiên Giang), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9.

Thành phần ban giám khảo gồm: ông Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới - MGIO), bà Teresa Chaivisut (Phó chủ tịch MGIO), bà Janelee Chaparro (Miss Grand International 2013), diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Giáng My.