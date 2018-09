Huyền My mặc thanh lịch đi chấm thi nhan sắc cùng MC Phan Anh

Chấm thi xong, người đẹp vội ra sân bay lên đường đến Nhật dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần thứ 9. Huyền My được tới dự sự kiện này với tư cách Á hậu Việt Nam đồng thời là diễn viên phim 'The lover with beautiful heart' do Việt Nam hợp tác với Myanmar.