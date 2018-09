Á hậu được báo chí Campuchia khen ngợi là 'nữ thần', đồng thời cho rằng cô có khả năng vào top 5.

Mới đây, một số tờ báo mạng của Lào và Campuchia đã đồng loạt có những bài viết về Huyền My khi cô trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017), sẽ diễn ra vào tháng 10. Tờ Khempire của Campuchia gọi cô là "nữ thần" và đánh giá cao vẻ đẹp của Huyền My ở cuộc thi sắp tới. Riêng một trang báo mạng của Lào thì cho rằng, Á hậu có khả năng lọt vào top 5 của Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017.

Một tờ báo Campuchia khen ngợi Huyền My như 'nữ thần'.

Huyền My cho biết, cô rất bất ngờ khi được truyền thông các nước láng giềng quan tâm nhiều như vậy. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì từ khi trở thành Á hậu, những nỗ lực của tôi trong suốt hơn ba năm qua đã được khán giả đón nhận. Tôi muốn mọi người nhắc về Huyền My không chỉ với danh xưng Á hậu mà sẽ là một người đẹp đa năng và hiện đại”, cô nói.

Báo chí Lào đánh giá cao khả năng Á hậu lọt vào top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017.

Cách đây hai năm, Huyền My cũng được truyền thông quốc tế chú ý khi hình ảnh cô mặc áo thi đấu CLB Chelsea xuất hiện trên Fanpage thế giới của đội tuyển này. Cũng nhờ vậy, cô được truyền thông Myanmar "để mắt" và một đơn vị sản xuất đã mời cô đóng phim điện ảnh Bridge over Cloud cùng nam tài tử Nay Toe và Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar 2013. Ngoài ra, cô cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng ở Myanmar. Hồi tháng 4 vừa qua, Huyền My còn xuất hiện với tư cách diễn viên tại dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa, Nhật Bản.

Huyền My được truyền thông Campuchia, Lào đánh giá cao tại Miss Grand 2017 Người đẹp sinh năm 1995 không giấu tham vọng quảng bá tên tuổi sang các nước. Cô nói: “Sau bộ phim Bridge over Cloud, tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo từ các nhà sản xuất trong khu vực. Tuy nhiên, do đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2017 nên tôi đã tạm gác lại mọi công việc. Cuộc thi sẽ là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân và ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn với khán giả trong khu vực Đông Nam Á. Tôi sẽ đẩy mạnh hình ảnh ở các lĩnh vực như phim ảnh, quảng cáo, thời trang".