Huy Khánh và Will 'chặt chém' nhau trên truyền hình

Ngô Kiến Huy làm MC trong chương trình. Will chia sẻ anh kém may mắn, hay 'thi đâu rớt đó'. 'Tôi tham gia nhiều cuộc thi hát rồi, từ cấp trường, lớp tới quận. Cuộc nào cũng bị loại. Tới tận bây giờ đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi tôi cũng không hiểu sao mình có thể làm ca sĩ được nữa', Will thật thà bày tỏ. Ngô Kiến Huy ngậm ngùi xác nhận, anh thân với cựu thành viên nhóm 365 vì cả hai 'chung số phận'.