Hương Tràm làm tình nhân của Cao Lâm Viên

Từ cuối năm ngoái, Hương Tràm đã thay đổi hình ảnh và phong cách âm nhạc để tiếp cận gần hơn với đối tượng khán giả trẻ. MV nhạc dance 'I'm Still Loving You" là sản phẩm đầu tiên cô phát hành, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, chủ nhân nhiều hit của Đông Nhi và đang tham gia 'The Remix'.