Học trò Mr. Đàm diễn 'xuất thần'

Cô gái nhỏ tuổi nhất của cuộc thi - Thảo My - với ca khúc 'You make me feel like a natural woman' đêm qua cũng tỏa sáng với ngoại hình dễ thương và giọng hát ngày càng điêu luyện về kỹ thuật. Huấn luyện viên Hồng Nhung khen Thảo My như một con họa mi với giọng hát trong sáng, còn Mỹ Linh đánh giá cao Thảo My ở cách xử lý khi phải đối diện với một ca khúc khó. Diva này còn không ngại nói 'Thảo My chính là phát hiện của The Voice năm nay'.