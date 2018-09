'Học trò cưng' của Trúc Nhân lên ngôi Quán quân cuộc thi hát tại miền Trung

Cô gái đến từ xứ Huế - Phạm Lê Gia Hân sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, chất giọng trong veo, cao vút và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Trong đêm chung kết, cô diện chiếc váy ren màu đỏ nổi bật, thể hiện ca khúc "Can’t take my eyes off you".