Hoàng Tôn bỏ 'The Remix', thi 'Tuyệt đỉnh tranh tài'

Giọng ca 'Em không quay về' xin rút khỏi nhóm PB Nation vì đã ghi tên tham gia cuộc thi ca nhạc khác.

Sau khi Sơn Tùng M-TP rời The Remix với lý do sức khỏe thì Hoàng Tôn cũng xin phép rút khỏi sân chơi này. Hoàng Tôn cho biết, anh rất buồn khi không thể đồng hành cùng các thành viên trong nhóm PB Nation vì lịch diễn dày đặc, đồng thời tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài. “Tôi đã ký hợp đồng tham gia cuộc thi này từ khá lâu rồi. Thời điểm đó, tôi chưa hề biết thông tin về cuộc thi The Remix. Tôi đến với The Remix như một cái duyên, do lời 'rủ rê' của anh Phúc Bồ. Ngay trước khi bắt đầu chương trình, tôi đã trình bày mọi chuyện với ban tổ chức. Với riêng các thành viên của PB Nation, họ thông cảm và hiểu cho sự ra đi của tôi", Hoàng Tôn giải thích.

Hoàng Tôn gây bất ngờ khi rút khỏi The Remix để tham gia cuộc thi âm nhạc khác.

Giọng ca Em không quay về hiện dành thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài. Khi biết có các nghệ sĩ khác cũng đăng ký tham gia như Thảo Trang, Thủy Top, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Trung Quân Idol... anh càng kỹ lưỡng hơn trong việc chọn bài vở và tập luyện. Hoàng Tôn bật mí, với các đêm thi có chủ đề Pop, Rock, R&B hay Bolero, dân ca, anh đều 'không ngán'. Dù xuất thân là ca sĩ dòng R&B nhưng bản thân anh rất thích các thể loại âm nhạc khác và muốn được thử sức.

Thảo Trang cũng tham gia 'Tuyệt đỉnh tranh tài' năm nay.

Trước thắc mắc về việc xuất hiện quá nhiều trong các show truyền hình như The Voice, The Remix và sắp tới là Tuyệt đỉnh tranh tài, Hoàng Tôn nói, anh không tìm kiếm hay chờ đợi cơ hội để tỏa sáng ở bất cứ sân chơi nào. Khi quyết định ghi tên, anh đều suy nghĩ và có chiến lược rõ ràng. Anh không quan trọng việc đoạt giải thưởng hay dừng bước nửa chừng bởi điều này phụ thuộc vào đánh giá của ban giám khảo và sự yêu mến của khán giả. Điều anh muốn là được cống hiến những kỹ năng, ý tưởng và sáng tạo trong nghệ thuật.

Hiện, ban tổ chức Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 mới hé lộ danh sách 5 nghệ sĩ tham gia chương trình, 5 gương mặt khác sẽ được tiết lộ vào giữa tháng 4 tới.

Quỳnh Như