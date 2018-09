Hoàng Thùy Linh, Bích Phương diện 'cây xanh' tới họp báo

Điểm đặc biệt ở mùa thứ hai này là các trò chơi vận động được thiết kế từ các lễ hội trên thế giới. Những bản hit của các sao đều được trình bày show diễn với chủ đề ''New hits on the top'' với cách hòa âm, phối khí tươi mới.