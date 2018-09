Hoàng Quyên: 'Mỹ Tâm thổi lửa cho tôi'

Á quân Idol cho biết, mỗi lần gặp, 'họa mi tóc nâu' luôn hỏi cô đã thực hiện giấc mơ đến đâu rồi.

Mặc dù chỉ tiếp xúc với Mỹ Tâm qua cuộc thi Vietnam Idol cách đây 3 năm nhưng Hoàng Quyên vẫn dành rất nhiều tình cảm cho vị giám khảo đã giúp cô đăng quang danh hiệu Á quân. Giọng ca gốc Thái Nguyên không phủ nhận, cô rất ngưỡng mộ sự nghiệp của Mỹ Tâm. Mỗi lần gặp nhau khi tình cờ đi diễn, Mỹ Tâm vẫn hỏi thăm sức khỏe và công việc của Hoàng Quyên khiến cô ấm lòng.

Trong mắt Á quân Idol 2012, Mỹ Tâm là nghệ sĩ giỏi, có năng lượng làm việc, ham muốn được cống hiến từ khi còn trẻ và cô muốn học hỏi điều đó từ đàn chị. Cô kể: "Chị Tâm thường hỏi giấc mơ của tôi đã đi đến đâu rồi. Chị còn chúc tôi sẽ sớm hoàn thành được giấc mơ. Tôi thấy con người chị cũng giống như âm nhạc của chị, thổi lửa được cho người khác, trong đó có tôi".

Hoàng Quyên rạng rỡ trong buổi họp báo liveshow riêng tại Hà Nội.

Năm 23 tuổi Mỹ Linh, Mỹ Tâm đã làm liveshow đầu tiên trong sự nghiệp và vô tình Hoàng Quyên cũng thực hiện điều đó để đánh dấu tuổi 23 và chặng đường trưởng thành của mình. Ngày 7/11 tới, cô sẽ tổ chức liveshow Rét đầu mùa tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hoàng Quyên cho biết, mấy năm qua, tháng nào cô cũng có minishow tại các phòng trà với khoảng 200 khán giả. Mỗi đêm cô hát 15-20 ca khúc. Từ hơn một năm trước, cô ấp ủ về đêm nhạc lớn cho riêng mình bởi muốn được hát nhiều hơn và phục vụ cho đông đảo công chúng hơn. "Ban đầu, tôi không để ý chuyện có ca sĩ nào làm liveshow ở tuổi 23 như mình không. Nhưng rồi khi tìm hiểu, tôi biết được Mỹ Tâm đã có show diễn riêng vào năm 23 tuổi và Mỹ Linh cũng vậy. Cả hai đều là những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam". Khi được hỏi có xin lời khuyên từ Mỹ Tâm cho liveshow, Hoàng Quyên tự tin nói: "Tôi biết chị Tâm rất bận rộn, hơn nữa, tôi không bối rối đến mức cần đi tham khảo quá nhiều người. 23 tuổi, tôi đã tự tin mình bản sắc âm nhạc riêng và tôi muốn chủ động trong công việc".

So với những cô gái cùng lứa tuổi, Hoàng Quyên tự nhận mình là người già dặn và điều đó là cần thiết cho một nghệ sĩ. Mỗi ngày cô đều cảm nhận được mình thay đổi, trưởng thành hơn về suy nghĩ và quan điểm sống. "Tôi không cố gắng và tìm mọi cách để trở thành một ai đó hay vươn lên một vị trí nào đó, bởi tôi quan niệm, tất cả là duyên số. Tôi chỉ chọn cho mình con đường đi phù hợp để thoả mãn chính mình. Với giọng hát tôi sở hữu, chỉ có dòng nhạc nghệ thuật mới thỏa được. Và nếu tôi không có sự sâu sắc thì chắc chắn không làm được", cô tâm sự.

Trong liveshow ngày 7/11, Hoàng Quyên thấy yên tâm vì có hai nhạc sĩ Lê Minh Sơn (chỉ đạo nghệ thuật) và Tuấn Nam (giám đốc âm nhạc) giúp đỡ. Hai đàn anh Đức Tuấn, Thanh Bùi đã nhận lời làm khách mời trong chương trình và có tiết mục song ca cùng cô. Hoàng Quyên tiết lộ, cả hai là những người đầu tiên đồng ý tham gia liveshow vì muốn thể hiện sự ủng hộ và động viên cô vững vàng đi theo con đường âm nhạc riêng.

Lê Minh Sơn đóng vai trò chỉ đạo nghệ thuật cho liveshow đầu tiên của học trò.

Không ít người hoài nghi về sự kết hợp giữa Hoàng Quyên và Thanh Bùi bởi cả hai đều sở hữu màu sắc giọng hát khác biệt, ít có điểm chung. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định, điều đó hứa hẹn tạo nên sự tò mò và thu hút cho khán giả: "Tôi là giọng thổ, anh Thanh Bùi là giọng kim nên khi bè phối sẽ có âm sắc đặc biệt. Tôi từng xem nghe Toni Braxton và nhóm Il Divo thể hiện ca khúc World Cup 2006 The Time of Our Lives. Rõ ràng Il Divo có 4 giọng hát bè phối rất hấp dẫn, nhưng không thể làm mờ Toni Braxton. Đó chính là sự kỳ diệu của âm nhạc. Tôi tin, anh Tuấn Nam (giám đốc âm nhạc) và Thanh Bùi sẽ biết cách để màn song ca của tôi và Thanh Bùi sẽ thăng hoa".

Luôn đứng sau hỗ trợ cho Hoàng Quyên, nhạc sĩ Lê Minh Sơn rất mừng khi học trò có được thành công sau 5 năm được anh dìu dắt. Tác giả Bên bờ ao nhà mình cho biết, vì đây là liveshow riêng của Hoàng Quyên nên anh để cô làm tất cả những gì mình thích, chứ anh không gò ép cô vào một khuôn khổ riêng. "Quyên còn trẻ, như con gái tôi vậy. Bất cứ sản phẩm nào em làm, tôi cũng xông pha vào vì nếu sản phẩm có bị chê, người ta cũng chê tôi, chứ không chê em ấy".

Khi được hỏi vì sao vẫn gắn bó với Lê Minh Sơn, Á quân Idol nói: "Trong âm nhạc, Lê Minh Sơn vừa là người có công phát hiện, dẫn dắt vừa là người nâng niu, giữ gìn và hiểu tôi hơn cả. Tôi cũng loay hoay và sốt ruột muốn được thoát ra vẫy vùng chứ. Nhưng cũng nhờ sự kiên nhẫn của anh, tôi mới có thể bền bỉ đi con đường mình đã chọn đến bây giờ. Trong cuộc sống, ngoài duyên nợ, còn có những điều khó lý giải, vượt lên mọi tính toán. Hễ trong mọi quyết định quan trọng, để nhận diện lại chính mình, tôi lại về đó như một nơi nương tựa, an tâm, nhẹ lòng. Vì tôi biết chắc chắc những thứ được làm ra từ đó sẽ tử tế, không rẻ và thỏa hiệp. Bài học tôi nhận ra trong những năm ca hát chính là, âm nhạc thuần khiết sẽ sống lâu và hay nhất. Tôi cần điều đó hơn tất cả mọi danh xưng, ngôi vị, ảo ảnh".

Quỳnh Như