Hoàng Anh, Thiện Nhân tỏa sáng trong vòng 'Đối đầu'

'Cậu bé tóc xù' Hoàng Anh (giữa) của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang so tài cùng hai thí sinh Thanh Thao (áo đỏ) và Uyển Nhi trong ca khúc 'One way to another'. Hoàng Anh biểu diễn rất máu lửa bên hai đàn chị, khiến khán giả cũng phải lắc lư, nhún nhảy theo (xem video).