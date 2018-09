Hoài Linh không thích được gọi là 'ông vua showbiz'

Trải lòng trong một talkshow, danh hài thẳng thắn nói về sự so sánh giữa mình với Thái Hòa, Thành Lộc.

Sau khi chia sẻ về tuổi thơ đầy khó khăn và hành trình trở thành ngôi sao hài ở hải ngoại, Hoài Linh tiếp tục bộc bạch những trăn trở về nghề trong chương trình Lần đầu tôi kể, phát sóng tối 1/2 trên Đài truyền hình TP HCM.

Không thích bị so sánh với Thái Hòa, Thành Lộc

Hoài Linh cho biết, anh không quan tâm đến chuyện ai là 'ông hoàng, bà chúa' của showbiz bởi đó chỉ là danh xưng mà khán giả đặt cho nghệ sĩ. Đem bàn cân so sánh mình với Thái Hòa - 'ông vua phòng vé', Hoài Linh đánh giá, Thái Hòa là nghệ sĩ có duyên. Ở mảng sân khấu hài, Thái Hòa chưa có 'bùng', nhưng trên màn ảnh rộng, Thái Hòa lại có những vai diễn ấn tượng, đem đến tiếng cười và thu hút khán giả đến rạp. (xem video)

Danh hài cũng tham gia nhiều phim điện ảnh nhưng lại không được đánh giá cao về chất lượng và doanh thu thua kém phim của Thái Hòa. Đề cập đến vấn đề này, Hoài Linh phân tích, đó là do giữa hai người có sự khác biệt về cách diễn, nhân vật, tuýp phim. Tác phẩm Hoài Linh chọn tham gia thuộc về bình dân với câu chuyện thật như chính cuộc sống hàng ngày. "Tất nhiên, Thái Hòa không phải không bình dân, nhưng độ bình dân của Thái Hòa khác với kiểu bình dân của tôi. Tôi thích có sự chân phương, chất phác trong nội dung phim. Còn cứ nói về ngôn ngữ điện ảnh thì làm sao tôi biết, vì tôi đâu có được học. Tôi nghĩ, dù diễn kịch, phim truyền hình hay điện ảnh thì nó đều xuất phát từ cuộc sống. Việc làm nên tác phẩm điện ảnh chất lượng là do góc máy, ánh sáng và tư duy của đạo diễn mà thôi", anh nói.

Không chỉ bị so sánh với Thái Hòa, Hoài Linh cũng không ít lần được dư luận 'mổ xẻ' cùng NSƯT Thành Lộc. Danh hài cười cho biết, Thành Lộc là nghệ sĩ anh ái mộ từ lâu nên anh cảm thấy khó chịu nếu mọi người cứ nhắc đến chuyện này trên mặt báo. Anh thẳng thắn: "Đừng đem so sánh ai với ai, trừ khi họ giống nhau về ngoại hình, giọng hát. Mọi người có quyền so sánh nhưng đừng nên lấy chuyện đó để khích bác thì mất vui. Chẳng ai khích được tôi vì tôi đã miễn nhiễm rồi". (xem video)

Nhân dịp nói về việc báo chí thường 'cân đo đong đếm' Hoài Linh với Thành Lộc, danh hài thể hiện sự bức xúc về truyền thông. Anh tâm sự, anh ít khi tạo điều kiện để mọi người 'soi' nên trước mọi chuyện ồn ào, anh đều chọn cách im lặng. Anh tâm niệm, nghề của anh là nghề diễn nên không thể suốt ngày chạy theo báo này, báo nọ. "Truyền thông có thể moi móc đời tư, bất cứ thứ gì của tôi cũng được. Tôi có thể cung cấp cho họ mọi thứ kể cả tài liệu mật nếu tôi thích. Tôi chỉ mong gia đình, đặc biệt là cha mẹ của tôi không bị bới móc. Chính vì điều đó mà vừa rồi tôi đã thể hiện bức xúc trước tin đồn mối quan hệ với Dương Triệu Vũ và đã nhận được sự xin lỗi từ các bên liên quan. Không riêng gì tôi mà đối với các nghệ sĩ nói chung, gia đình luôn thuộc phạm trù cá nhân. Chính vì thế, tôi và các nghệ sĩ luôn mong có được thế giới riêng. Báo chí truyền thông có thể khai thác mọi thứ về đời tư, nhưng về gia đình của nghệ sĩ thì không nên. Tôi không bao giờ đồng ý chuyện đó".

Hoài Linh phải ngừng ghi hình talkshow 'Lần đầu tôi kể' vì chứng hạ đường huyết. Tuy nhiên, sau 5 phút nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục trải lòng về những trăn trở trong nghề.

Nếu vui thì làm ít tiền cũng vui

Là gương mặt 'bảo chứng' cho sự thành công của không ít show diễn, cát-xê của Hoài Linh thuộc hàng 'ngất ngưởng'. Thế nhưng, danh hài quan niệm "Ăn cơm mắm nhưng nuốt trôi thì ăn, chứ ăn bào ngư, vi cá mà nuốt không trôi thì không ăn". Cũng có lần, vì từ chối khéo lời mời của bầu show, Hoài Linh đã hét giá thật cao. Với anh, cát-xê không phải là điều quan trọng vì anh làm việc theo cảm tính, không quy định giá bao nhiêu, 'đã vui vẻ thì làm ít tiền cũng vui'.

Cũng vì không coi trọng tiền bạc nên Hoài Linh thấy cuộc sống của mình rất nhẹ nhàng. Danh hài tiết lộ, anh dành được một khoản tiền lớn để thực hiện tâm nguyện của mình từ mười mấy năm trước là xây nhà thờ Tổ nghiệp. Anh không vận động ai đóng góp hay ủng hộ vì muốn làm từ chính công sức của mình. "Mọi người nói muốn đóng góp nhưng tôi chỉ để mọi người góp cây, ghế đá... chứ không nhận tiền. Nhận tiền mang tiếng lắm. Mình làm bao nhiêu thì họ không biết, nếu dư không lẽ đem trả lại, rồi biết chia làm sao. Chưa kể mình cầm tiền đó mình ăn xài thì nó kỳ, còn đem trả lại từng người thì không biết họ có lấy không, hay lại chửi mình. Thà vậy thôi để tự mình làm. Ai muốn cúng cái cây, cái ghế đá, trang trí bên ngoài thì cũng được… còn phần chính tôi sẽ lo. Lỡ sau này có ai nói ghế đá, cây cảnh của họ đóng góp thì mình còn trả họ được, chứ họ nói cây cột trong chùa do họ xây, chẳng lẽ mình đập cột ra trả họ".

Thấy mình ngồi ghế nóng 'cũng ổn'

Hai năm trở lại đây, Hoài Linh 'nhẵn mặt' xuất hiện trên vị trí giám khảo của nhiều chương trình thực tế như Gương mặt thân quen, Gương mặt thân quen nhí, Vietnam's Got Talent.. Khi hỏi về vai trò này, danh hài gật gù tự đánh giá, anh thấy mình phù hợp. Nhưng anh thừa nhận: "Nói về chuyên môn thì tôi nói ít, nhưng nói theo kiểu khán giả nhận xét thì tôi nhận xét được. Dù gì mình cũng có 20 năm kinh nghiệm nên mình cũng biết. Nếu lỗ tai tôi mà dở thì chắc chắn tôi không làm được cái nghề này đến hôm nay rồi". Mặc dù được yêu thích ở công việc giám khảo nhưng khi làm MC The Winner Is... Hoài Linh lại bị chê. Anh công nhận mình làm 'dở thật' vì "Nếu để tôi tự nhiên thì tôi làm được, chứ nếu bị gò bó trong khuôn khổ thì tôi làm không được. Khi họp hành, ít khi tôi chuẩn bị một bài riêng cho mình. Mọi điều tôi nói hoàn toàn là tự phát, vì như vậy nó sẽ hay hơn là được chuẩn bị sẵn".

Khi được hỏi năm 2015, anh sẽ tiếp tục làm giám khảo truyền hình, Hoài Linh cười bảo, trời cho bao nhiêu thì anh làm bấy nhiêu. Khi nào khán giá la lên rằng anh đừng làm nữa thì anh sẽ bỏ. Còn bây giờ, ai góp ý, anh cũng nghe theo để điều chỉnh, chứ không 'bay trên mây'.

Với sự bùng nổ của show truyền hình, danh hài bày tỏ suy nghĩ, đó là điều tất yếu khi xã hội càng phát triển thì sự căng thăng của con người càng nhiều. Dù các chương trình không đem lại nội dung gì cho người xem nhưng chỉ cần giúp mọi người cười, xả stress thì đều được thu hút.

Danh hài mắt đỏ hoe khi nói đến chuyện nghệ sĩ trẻ bị các ngôi sao chèn ép.

Không cầm được nước mắt vì sự bất công trong nghề nghiệp

Không chỉ được khán giả yêu mến vì tài năng, Hoài Linh còn là người nâng đỡ, chắp cánh cho sự thành công của nhiều 'đệ tử', trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, em trai Dương Triệu Vũ và con nuôi Hoài Lâm. Nhìn thấy các học trò thành công, anh cảm thấy vui, nhưng không hề tự mãn. Anh luôn nói với các 'đệ tử': "Lăng xê để nổi tiếng thì có nhiều cách nhưng để đi lên bằng thực tài thì chỉ có một cách duy nhất. Đẩy cái thực tài thành ngôi sao thì dễ nhưng đứng trụ ở vị trí ngôi sao mới là khó". Theo quan điểm của anh, điều quan trọng nhất để đứng vững trước gió bão trên 'đỉnh' của nghề là nền móng. Nó được hiểu là tình cảm, đức độ, cái tâm trong nghề với đồng nghiệp và khán giả: đồng nghiệp là người hỗ trợ, còn khán giả là người nuôi nghệ sĩ.

Hoài Linh không thích người khác gọi mình bằng danh xưng 'ông hoàng' hay 'ông vua showbiz'. Anh cho rằng, sống và hoạt động trong nghề thì cần có sự công bằng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Nhắc đến chuyện các ngôi sao chèn ép những người mới vào nghề, anh đã không kìm được những giọt nước mắt. "Tôi không thích câu 'thằng đó chỉ hát lót'. Tôi cũng rất ghét việc nghệ sĩ nổi tiếng tranh giờ diễn với ca sĩ trẻ. Đừng coi thường, chèn ép vì họ không có tên tuổi. Tôi từng đứng ra dàn xếp mấy vụ như thế. Tới giờ diễn, ca sĩ trẻ không được ra diễn vì lúc đó ngôi sao tới. Rồi họ cứ ngồi chờ hoài, chờ người ta ban bố, cho hát lúc nào thì hát. Tất nhiên, đêm đó họ vẫn lĩnh lương nhưng tiền không phải là vấn đề. Người ta cũng là ca sĩ, cũng có lòng tự trọng". (xem video)

Sống trong nghề hơn 20 năm, Hoài Linh trải qua không ít đắng cay và chưa có sự vất vả nào mà anh chưa nếm thử. Nhưng với các nghệ sĩ trẻ, việc bị chèn ép sẽ là cú sốc tinh thần. Vì thế, để động viên họ, anh thường an ủi 'hãy ráng lên' bởi có bị sốc thì mới quen, rồi dần dần sẽ thấy điều đó là chuyện bình thường.

Quỳnh Như