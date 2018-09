Hoa hậu Thu Vũ trần tình về sự cố hy hữu tại cuộc thi quốc tế

Hoa hậu Đông Nam Á 2014 bị ném đá dữ dội khi video cô phát âm tiếng Anh sai tại Mr International 2015 lan truyền trên mạng.

Cách đây vài ngày, một video ghi lại cảnh Hoa hậu Thu Vũ của Việt Nam làm giám khảo cuộc thi Mister International 2015 đã "gây bão" trên mạng xã hội. Khi được mời đặt câu hỏi cho nam thí sinh người Hàn Quốc, Thu Vũ sử dụng tiếng Anh nhưng người được hỏi trên sân khấu ngơ ngác không hiểu người đẹp nói gì. Thu Vũ được yêu cầu lặp lại câu hỏi nhưng vẫn không thể phát âm tiếng Anh cho đúng câu "What do you think is the essence of winning this pageant?" (Theo bạn, ý nghĩa của việc giành chiến thắng trong cuộc thi này là gì?). Tình huống khiến người đẹp Việt lúng túng, bẽ mặt đành phải nhờ một cộng sự khác giúp đọc lại câu hỏi.

>> Xem video Hoa hậu Thu Vũ gặp sự cố khi sử dụng tiếng Anh tại Mister International 2015

Hoa hậu Thu Vũ gặp sự cố bẽ mặt vì phát âm tiếng Anh sai khi làm giám khảo Mister International 2015. Cô còn nhầm cả quốc tịch của thí sinh từ Hàn Quốc thành Philippines.

Xem video này, tất cả khán giả đều bật cười trước khả năng tiếng Anh rất kém của Hoa hậu Thu Vũ trong một cuộc thi quy mô quốc tế. Nhiều người bình luận "Cảm thấy ngượng thay cho cô Hoa hậu đó". Bị cư dân mạng "ném đá" tơi tả, những ngày đầu, Thu Vũ chọn cách im lặng, đóng trang cá nhân. Tuy nhiên mới đây, cô quyết định đối diện với sự cố gây xấu hổ này. Người đẹp cho biết, vụ việc xảy ra từ năm ngoái, cô bất ngờ bây giờ mọi người mới "đào xới" lại đoạn video cũ rồi chê bai cô không thương tiếc. Người đẹp thừa nhận khả năng tiếng Anh của mình hạn chế nhưng cho rằng cô không đáng bị cộng đồng "ném đá" dữ dội như vậy.

"Nếu nói cho công bằng thì thí sinh người Hàn Quốc trong cuộc thi Mister International 2015 đó cũng không biết tiếng Anh nên việc anh ta ngơ ngác khi nghe câu hỏi của tôi không có gì khó hiểu. Trước lúc tôi đọc câu hỏi cũng có sẵn một phiên dịch người Hàn đứng đó để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn cho anh ấy. Tôi thừa nhận trình độ tiếng Anh của mình còn hạn chế, chỉ dừng ở mức giao tiếp cơ bản. Khả năng phát âm của tôi chưa được như người bản xứ nên người khác khó hiểu được tôi nói gì. Nhưng chỉ qua một câu hỏi mà mọi người vội đánh giá tôi không biết tiếng Anh thì không công bằng", Thu Vũ nói.

Người đẹp mong khán giả cho cô cơ hội sửa sai, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân.

Ngoài sự cố phát âm tiếng Anh sai tại một cuộc thi quốc tế, Thu Vũ còn bị dè bỉu là đăng quang hoa hậu của cuộc thi không có tên tuổi, không ai biết cô là ai, trước khi có video "gây bão" mạng xã hội. Người đẹp giải thích, cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á do một đơn vị uy tín, chuyên nghiệp tổ chức nên cô tự hào với danh hiệu của mình. Thời gian qua Thu Vũ ít xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí và cũng hiếm khi hoạt động giúp đỡ cộng đồng vì bận bịu với các chương trình do ban tổ chức Hoa hậu Đông Nam Á thực hiện. Ngoài ra, cô còn đảm đương công việc riêng tại một công ty về game.

Sau những ngày bị sốc với "cơn mưa đá" của dư luận, Thu Vũ đã lấy lại cân bằng nhờ được gia đình, bạn bè an ủi, động viên. Người đẹp xem sự việc đã qua như một bài học để cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân. Hoa hậu cũng phủ nhận việc dùng scandal này để đánh bóng tên tuổi. Thời gian tới, cô dự định thu xếp công việc để tham gia các hoạt động từ thiện ở quê nhà Tiền Giang. Cô có kế hoạch thành lập một quỹ bảo trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học. "Tôi mong được mọi người cho cơ hội để chứng minh mình là người trẻ, sẵn sàng nhìn nhận những thiếu sót và đang nỗ lực khắc phục nhược điểm bản thân", Thu Vũ nói.

Hương Giang