Hoa hậu Lý Thu Thảo vẫn trẻ trung sau 25 năm đăng quang

Lý Thu Thảo đoạt ngôi Hoa hậu TP HCM năm 1989. Đây là cuộc thi do Thành đoàn TP HCM tổ chức duy nhất một lần vào năm này. Do đó, Lý Thu Thảo cũng trở thành người đẹp giữ vương miện lâu nhất tại một cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam. Sau đăng quang, Lý Thu Thảo nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong những mỹ nhân của showbiz Việt thời bấy giờ, được các đạo diễn và nhiếp ảnh gia săn đón. Tấm ảnh Lý Thu Thảo mặc áo dài trắng này được nhiếp ảnh Đoàn Minh Tuấn ghi lại năm 1994, khi tên tuổi chị đã rất đình đám trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là phim 'Sau những giấc mơ hồng' đóng cùng Lý Hùng. Trong giai đoạn tên tuổi lẫy lừng cùng Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà... Lý Thu Thảo dính không ít thị phi như: nhiễm HIV, bị tống tiền vì lộ ảnh nude... Không chịu nổi sức ép của sự nổi tiếng, năm 1999 chị bất ngờ lấy chồng rồi lặng lẽ rút lui khỏi ngành giải trí. 15 năm qua, cái tên Lý Thu Thảo hoàn toàn im ắng. Chị bằng lòng với cuộc sống yên ả cùng chồng và con trai 5 tuổi tại Mỹ.