Hoa hậu, Á hậu Việt Nam giao lưu, tặng sách cho chiến sĩ

Ngày 25/7, Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hoàng My, Mâu Thuỷ, Trương Thị May và ca sĩ Ái Phương đồng hành cùng "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng. 5 người đẹp có mặt ở Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 (Tây Ninh) để giao lưu và ký tặng cho các chiến sĩ.