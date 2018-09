Hồ Quỳnh Hương từng muốn hủy MV vì thấy khó quay cảnh sexy

Nhờ sự động viên của đạo diễn, nữ ca sĩ mới có quyết tâm thực hiện nốt MV 'Take it easy'.

Hồ Quỳnh Hương vừa tung teaser để quảng bá cho MV mới Take it easy. Trước đó, cô chưa từng hé lộ hay nói gì về sản phẩm này nên fan rất bất ngờ.

Teaser MV 'Take it easy' - Hồ Quỳnh Hương

Teaser MV "Take it easy" của Hồ Quỳnh Hương

Trong đoạn video, tạo hình của Hồ Quỳnh Hương gây tò mò cho khán giả. Nữ ca sĩ mặc váy hồng đính satin lấp lánh, tóc búi hai bên và có những cử chỉ, hành động khá kiêu kỳ. Đặc biệt, Hồ Quỳnh Hương còn có cuộc hẹn hò với một chàng trai trong bộ váy hai dây gợi cảm.

Hồ Quỳnh Hương mặc gợi cảm, đóng cùng Thuận Nguyễn trong MV.

Giọng ca gốc Quảng Ninh chia sẻ, cô muốn mang đến hình ảnh mới và khác lạ nên phải ấp ủ lên ý tưởng cho MV khá lâu. Có lúc thấy không ưng ý, nữ ca sĩ định hủy dự án vì thấy khó khăn khi quay những cảnh sexy. Tuy nhiên, cả êkíp, nhất là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã hết lời động viên khiến nữ ca sĩ xúc động, quyết tâm làm đến cùng.

Take it easy do Châu Đăng Khoa sáng tác, thuộc thể loại nhạc điện tử. Giai điệu của ca khúc trẻ trung, tươi sáng, khác với những bản ballad trầm buồn mang đậm phong cách Hồ Quỳnh Hương trước kia. Nữ ca sĩ cho biết, năm ngoái cô từng thử hát ca khúc này trong một chương trình giao lưu Việt - Nhật, được khán giả đón nhận nồng nhiệt nên mới quyết định làm MV.

MV dự kiến ra mắt trong vài ngày tới, trên kênh Youtube của Hồ Quỳnh Hương.

Tạo hình kiêu kỳ, quyến rũ của nữ ca sĩ.