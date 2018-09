Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh bóng gió chê trách nhau

Những lời chia sẻ trên trang cá nhân của cả hai khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đang giận nhau.

Sáng 26/1, Hồ Quang Hiếu bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn status khiến mọi người đều nghĩ rằng anh đang nhắn nhủ đến người yêu - ca sĩ Bảo Anh. Hồ Quang Hiếu viết: "Đàn ông đến khi trưởng thành sẽ chẳng còn thời gian để luôn tìm hiểu và dỗ dành mỗi khi người con gái của mình giận dỗi. Anh ta cần nhất lúc đó là một người phụ nữ có thể ở bên, cảm thông và chia sẻ những lúc bế tắc cuộc đời. Tuổi càng lớn, suy nghĩ càng chín chắn hơn. Có thể ngày xưa yêu nàng chỉ vì cô ấy xinh đẹp, nổi bật nhất trong đám bạn chơi cùng. Có thể lúc mới yêu nhau dành toàn bộ thời gian để ngồi nhắn tin với nhau cả ngày trời, những dòng tin vô thưởng vô phạt, xin lỗi cuống quýt khi nàng hờn giận vô cớ. Nhưng khi đã bước chân vào sự nghiệp, vào bộn bề cuộc sống, bình yên vẫn là thứ mà đàn ông cần. Một người phụ nữ sâu sắc, một người phụ nữ biết lắng nghe đều hơn bất cứ sự đẹp đẽ nào trên đời!".

Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu.

Ngay sau status này của Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh lập tức đáp trả. Cô chia sẻ: "Hai người không cùng hệ tư tưởng, may mắn thì hợp nhau rồi đến được với nhau, còn nếu vẫn đặt mong muốn của bản thân lên trên sự gắn bó giữa hai người thì mối quan hệ ấy sớm muộn gì cũng đi đến hồi kết thúc. Dù là tình bạn hay là tình yêu gì cũng như nhau cả. Quan điểm của mình là mưu cầu được chơi với người lớn hơn mình nhiều tuổi, vì họ có sự trải nghiệm để dạy mình được nhiều thứ, họ cũng có sự cảm thông cho người trẻ như mình. Tất nhiên người trẻ với cách sống hiện đại nhưng mình tin là mình vừa đủ hiểu chuyện để 'người lớn' không phải 'thông cảm' quá nhiều. Năm cũ sắp qua năm mới sắp tới, mong sao những người mình yêu thương luôn bình an. Riêng với bản thân mình thì chỉ cầu mong trên đường đời luôn gặp người cùng quan điểm là may lắm rồi".

Sau dòng chia sẻ của Bảo Anh, các fan bắt đầu nghi ngờ giữa cô và Hồ Quang Hiếu đang thực sự có vấn đề. Tuy nhiên, cả hai đều không bình luận gì thêm.

Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh yêu nhau đã hơn hai năm, nhưng chỉ mới công khai mối quan hệ cách đây vài tháng. Cặp đôi thỉnh thoảng đi lưu diễn hay đi du lịch cùng nhau, hầu như không xuất hiện chung trong các sự kiện của showbiz.