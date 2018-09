Hé lộ mối quan hệ phức tạp trong 'Glee' phiên bản Việt

Trong phim, những câu chuyện tình yêu tay ba, tay tư được khai thác triệt để.

Nhà sản xuất phim ca nhạc 'Glee' phiên bản Việt vừa tung ra loạt poster mới, hé lộ tạo hình nhân vật và những mối quan hệ phức tạp trong phim. Khác với phiên bản gốc do Fox 20th Centery Television Distribution sản xuất, Glee Việt Nam xây dựng tuyến nhân vật thầy cô giáo tại trường Cao đẳng Văn hoá & Thể thao bao gồm nhiều gương mặt trẻ do Đỗ An, Lan Hương, Tú Vi, Yaya Trương Nhi và Tùng Min thủ vai. Bên cạnh đó, mỗi vai diễn đều được xây dựng phong cách thời trang đặc trưng để phù hợp với tính cách nhân vật cũng như hơi thở thời đại.

Tạo hình của các nhân vật trong 'Glee' phiên bản Việt.

Không chỉ khai thác những câu chuyện học đường, phim còn mang đến những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh mối quan hệ tay ba, tay tư giữa các nhân vật. Mối quan hệ tay ba giữa hot boy hiền lành, tốt bụng Đăng Phương (Rocker Nguyễn), nàng đội trưởng đội cổ vũ Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) và chàng 'playboy' có sức hút mãnh liệt Phi Long (Hữu Vi) là tâm điểm trong 22 tập đầu tiên của Glee phiên bản Việt. Sau khi bị Hạ Quyên 'cắm sừng', Đăng Phương tìm thấy tình yêu mới bên Minh Ánh (Cindy V) - một cô gái tự ti về ngoại hình và thường xuyên bị bạn bè chế nhạo. Con đường tình yêu của chàng hot boy và cô gái nhút nhát như Minh Ánh được mong đợi sẽ tạo nên nhiều tình huống thú vị cho phim. Ngoài ra, trong tuyến nhân vật học trò, phim còn đề cập đến mối quan hệ của hai nhân vật "cá biệt" là Tường Vân (Thái Trinh) và Việt Tú (Lynk Lee).

Hạ Uyên (Angela Phương Trinh) và Đăng Phương (Rocker Nguyễn) là cặp đôi nổi bật nhất trường.

Giữa các thày cô giáo trong trường Trường Cao đẳng Văn hoá & Thể thao cũng có nhiều mối quan hệ rắc rối, đan xen. Thầy Hoàng Minh (Đỗ An) dường như trở thành trung tâm của mọi câu chuyện khi đã có bạn gái Thảo Trang (Lan Phương) nhưng lại được cô giáo Hạ Vi (Tú Vi) thầm thương trộm nhớ. Hạ Vi ủng hộ mọi khao khát ước mơ của "người tình trong mộng" nhưng không muốn trở thành người thứ ba phá vỡ tình cảm của Hoàng Minh và Thảo Trang. Trong khi đó, thầy giáo thể dục Trung Kiên (Tùng Min) lại có tình cảm với Hạ Vi và cho rằng Hoàng Minh là tình địch của mình.

Cô giáo Hạ Vi (Tú Vi) yêu đơn phương thầy giáo Hoàng Minh (Đỗ An).

Glee Việt Nam dựa trên câu chuyện của một nhóm nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao, được biết đến với tên Câu lạc bộ Glee gồm 12 thành viên được thầy Hoàng Minh (do Đỗ An thủ vai) dẫn dắt. Phim đề cập đến những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò và nhiều vấn đề khác mà thanh thiếu niên tuổi trưởng thành thường gặp phải như các mối quan hệ phức tạp, các vấn đề giới tính, tìm kiếm đam mê... Phim dựa trên bối cảnh và nội dung của phiên bản gốc do Fox 20th Centery Television Distribution sản xuất nhưng xây dựng lại các tuyến nhân vật chính để tạo sức hấp dẫn và phù hợp với đời sống của giới trẻ tại Việt Nam hiện nay.