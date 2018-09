Hậu trường hiếm hoi buổi chụp ảnh cưới của Đặng Thu Thảo

Giới showbiz râm ran tin Đặng Thu Thảo sắp làm đám cưới từ cách đây một tháng, nhưng phải đến tối 4/9, thông tin này mới chính thức bị lộ. Một vài người bạn của hoa hậu đã chia sẻ tấm card 'đặt lịch' của Đặng Thu Thảo gửi. Trong đó ghi rõ: 'Save the date for the wedding of Tin Nguyen and Thao Dang 6/10/2017 - Ho Chi Minh city' (Tạm dịch: Hãy dành ngày 6/10 cho đám cưới của Tín Nguyễn và Đặng Thu Thảo ở TP HCM). Hồi tháng 8, khi được hỏi, Đặng Thu Thảo cho biết khi nào mọi thứ chắc chắn cô sẽ chia sẻ, chứ không có ý định giấu tin vui này.