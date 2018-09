Hành trình Noo Phước Thịnh tỏa sáng tại Asia Song Festival 2016

Rapper Basik, Quán quân 'Show me the money' mùa 4 của Hàn Quốc là người kết hợp cùng Noo Phước Thịnh trong ca khúc 'I don't believe in you' (Châu Đăng Khoa). Đây cũng là lần đầu tiên, một nghệ sĩ Việt Nam có được sự hỗ trợ từ một nghệ sĩ Hàn Quốc trên sân khấu Asia Song Festival.