Hành trình đến ngôi Quán quân của Thảo My

Tại vòng 'Giấu mặt' cuộc thi Giọng Hát Việt 2013, Thảo My gây ấn tượng với ca khúc 'You and I' (xem video), từng được Lady Gaga thể hiện. Mới 16 tuổi nhưng Thảo My có giọng hát rất chắc chắn, xử lý tinh tế và điêu luyện. Phần trình diễn của cô được cả 4 huấn luyện viên bấm nút chọn. Trong mắt nhạc sĩ Quốc Trung, Thảo My vẫn còn sự e dè, nhút nhát dù giọng hát thì nghe như một người trưởng thành. Ca sĩ Mỹ Linh thì phải dùng từ 'kính nể' khi biết cô gái này mới 16 tuổi. Riêng Mr. Đàm không ngần ngại gọi Thảo My là 'viên kim cương to nhất, đẹp nhất' anh từng thấy. Cuối cùng, Thảo My quyết định về đội Đàm Vĩnh Hưng.