Hạnh Sino: 'Tôi không dựa dẫm vào Tuấn Hưng để nổi tiếng'

Nữ ca sĩ phản hồi trước ý kiến cô đầu quân về công ty Tuấn Hưng - chồng của bạn thân - để tìm kiếm cơ hội lăng xê tên tuổi.

- Theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp đã 5 năm nhưng cái tên Hạnh Sino vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Chị nghĩ sao về nhận định này?

- Điều đó hoàn toàn không chính xác bởi tôi cũng có một số ca khúc solo mà khán giả yêu thích như Nóng, Ngày đẹp nhất để biến mất, Để em rời xa… Các sản phẩm của tôi đều nhận được phản hồi tốt và có vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc online. Cũng nhờ đó mà tôi có thêm động lực để trong tương lai sẽ ra nhiều sản phẩm chất lượng, chinh phục được đông đảo đối tượng khán giả hơn. Dẫu vậy để tự nhìn nhận bản thân thì tôi thấy, mình chưa có sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành một ‘hiện tượng’.

Cũng có lúc tôi hoang mang, stress nặng. Tôi đã rất chăm chỉ lao động nhưng thực tế có những việc không hề suôn sẻ chút nào. Tôi từng chìm vào khoảng lặng, mất nhiều thời gian suy nghĩ mình nên làm thế nào, có tiếp tục nữa không? Nhưng may mắn là tôi đầu quân vào công ty của ca sĩ Tuấn Hưng. Anh ấy đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều.

Trước đây, tôi là một cô gái khá an toàn về hình ảnh, phong cách âm nhạc và sự an toàn đó khiến cho tôi mờ nhạt. Đến bây giờ, khi đã trưởng thành hơn cả về tuổi đời, tuổi nghề thì tôi có sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Trong MV vừa ra mắt Vội vàng yêu anh, tôi không còn nhí nhảnh, bánh bèo mà đã trở thành một cô gái gợi cảm, bản lĩnh.

Hạnh Sino là một trong những hot girl nổi tiếng ở Hà thành. Vài năm trở lại đây, cô tích cực hoạt động âm nhạc, phim ảnh.

- Nhiều người cùng thời đã tiến xa hơn chị cả về danh tiếng, tiền bạc. Nhìn thấy họ thành công, chị suy nghĩ gì?

- Tính tôi đơn giản lắm. Tôi không nhìn vào thành công của người khác để ganh tỵ. Tôi cho rằng, việc mình thì mình làm, nếu mình cứ mải nhìn cái cây của người khác thì mình sẽ không có thời gian chăm sóc cái cây của mình. Họ may mắn hơn mình, có những cái tốt hơn mình thì mình phải lấy đó làm động lực để phấn đấu bằng họ hoặc vượt lên họ. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn hoạt động nghệ thuật nghiêm túc theo quan điểm này.

- Tuy vậy, có không ít khán giả mặc định Hạnh Sino vẫn là hot girl chứ không phải nghệ sĩ?

- Danh xưng hot girl là một cái bóng quá lớn mà tôi phải vượt qua nó. Vài năm qua, tôi đã nỗ lực để mọi người nhìn vào những sản phẩm âm nhạc của mình, tôi cũng từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam. Năm 2016, tôi còn tham gia The Remix - Hòa âm ánh sáng để tên tuổi của mình được phủ sóng rộng hơn. The Remix là chương trình dành cho ca sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải dành cho người không chuyên. Nếu không công nhận tôi là một ca sĩ, đủ khả năng để thi đấu với các đồng nghiệp thì nhà sản xuất đã không mời tôi góp mặt.

Tôi biết vẫn có người gọi tôi là hot girl, nhưng không phải 100% khán giả đều nghĩ như vậy. Tôi đang dần xóa bỏ được danh xưng đó rồi. Tôi đã biểu diễn cho nhiều show ca nhạc và sự kiện của các nhãn hàng lớn với tư cách ca sĩ solo. Tôi cũng kiếm tiền bằng nghề ca hát đã vài năm rồi, không lẽ khán giả cứ gán mãi cho tôi danh xưng hot girl hay sao?

- Cũng là một hot girl lấn sân ca hát, chị thấy mình và Chi Pu giống và khác ở điểm nào?

- Tôi đi hát trước Chi Pu đã nhiều năm rồi nên không thể so sánh bởi chúng tôi đã có khoảng cách khá xa. Tôi mất rất nhiều năm để có một chỗ đứng như bây giờ, còn Chi Pu thì mới bắt đầu thôi.

Có thể mọi người không biết, dù chưa từng tham gia bất cứ trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào nhưng tôi cũng có một vài thành tích ca hát. Lúc nhỏ, tôi năng nổ trong các hoạt động văn nghệ ở trường và luôn được cử làm đại diện trong nhiều cuộc thi âm nhạc. Tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng của quận, thành phố. Có năm, tôi và Dương Hoàng Yến được thành phố cử đi thi và tôi đoạt giải nhất. Tôi rất tự hào về điều này. Vì vậy, nếu đặt bàn cân so sánh thì tôi chắc chắn hát tốt hơn Chi Pu ở thời điểm bắt đầu.

Hạnh Sino khuyên Chi Pu trước những lời chê bai của dư luận Hạnh Sino khuyên Chi Pu trước những lời chê bai của dư luận

Cô tự tin mình hát tốt hơn Chi Pu ở thời điểm mới bước chân vào con đường ca hát.

- Khi đầu quân về công ty của ca sĩ Tuấn Hưng, có ý kiến cho rằng chị đang dựa dẫm vào chồng của cô bạn thân Hương Baby để nổi tiếng. Chị phản hồi thế nào?

- Tôi không nghĩ như vậy. Mọi người nên nghĩ theo hướng ngược lại thì đúng hơn. Vợ của anh Tuấn Hưng là bạn thân 20 năm của tôi. Chính bạn ấy là cầu nối giúp tôi gặp được anh Hưng trong thời gian hai người yêu nhau. Anh Hưng nhìn thấy khả năng của tôi nên đã nhận tôi làm học trò và gia nhập công ty để anh hỗ trợ.

Anh Hưng hoạt động trong nghề đã nhiều năm và rất khó tính. Nếu tôi là người không có đam mê, khả năng phát triển thì dù tôi có là bạn thân của vợ, anh ấy cũng không giúp tôi. Anh Hưng cũng không phải là người vì vợ mà đầu tư cho tôi.

- Hơn 3 năm hoạt động trong công ty của ca sĩ Tuấn Hưng, chị thay đổi những gì?

- Tôi đã thay đổi rất nhiều. Anh Hưng là người truyền lửa để tôi tiếp tục gắn bó với công việc này. Anh ấy nói rằng, đừng quá hấp tấp, vội vàng, hãy cứ tích lũy từng ngày vì ‘gieo cây’ rồi cũng sẽ đến lúc ‘hái quả’. Đây là điều tôi luôn khắc ghi trong nhiều năm qua.

Tôi vốn không được đào tạo bài bản về âm nhạc vì bố mẹ không ủng hộ con gái theo con đường nghệ thuật. Do vậy, tôi hoàn toàn chỉ có bản năng. Ngày trước tôi hát to nhất có thể vì nghĩ rằng, hát to là khỏe nên thiếu cảm xúc. Từ ngày đồng hành cùng Tuấn Hưng, anh khuyên tôi nên tiết chế lại để hát tình cảm hơn. Bây giờ tôi tự tin mình đã tiến bộ rất nhiều trong cách xử lý bài hát.

- Chuyển vào Sài Gòn, nơi có môi trường nghệ thuật rất cạnh tranh, chị làm gì để tồn tại được trong đó?

- Phải thừa nhận Sài Gòn là một môi trường khắc nghiệt. Khi chuyển vào đó, tôi buộc phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn vì sự cạnh tranh trong này quá khốc liệt. Tôi học cách sống tự lập, thúc đẩy bản thân phải làm việc nhanh hơn. Nếu chậm chạp, tôi sẽ bị thụt lại phía sau. Anh Tuấn Hưng khá bận rộn với công việc riêng nhưng mỗi khi tôi cần sự hỗ trợ thì anh luôn cho tôi lời khuyên.

Hạnh Sino được ca sĩ Tuấn Hưng đỡ đầu trong hơn 3 năm qua.

- Chị từng đóng phim, thậm chí đoạt giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Việt Nam. Vậy tại sao chị không tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất?

- Khi làm phim thì tôi bị chững về âm nhạc. Đã có lúc anh Tuấn Hưng phải hỏi rằng, tôi đi hát hay làm diễn viên? Công việc quay phim rất vất vả, thời gian lại kéo dài, có dự án thực hiện trong nửa năm. Khi đã nhận phim, tôi không thể bỏ dở để tranh thủ đi hát được vì tôi muốn tập trung làm tốt vai diễn của mình. Thời gian qua, tôi đã không nhận lời đóng phim và chỉ đi hát. Nếu ôm đồm quá nhiều lĩnh vực, tôi cứ mãi chỉ là cái tên 'làng nhàng'. Âm nhạc vẫn là điều tôi ưu tiên số 1 nên tôi muốn mình dồn sức phát triển nó.

- Trong nhóm hot girl chơi chung của chị, Huyền Baby và Hương Baby đều yên bề gia thất, còn chị thì sao?

- Tôi vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp để có thể bỏ hết công việc, lui về hậu phương lo cho gia đình. Hơn nữa, tôi còn rất đam mê với ca hát và đang có nhiều dự định phát triển sự nghiệp. Khi nào tìm được người đàn ông như tôi mong muốn, có thể tôi cũng giống như những người bạn của mình. Bây giờ tôi còn chưa có người yêu. Sau này kết hôn, nếu chồng ủng hộ thì tôi sẽ tiếp tục hoạt động. Tôi nghĩ rằng, ai đã trót theo nghề, yêu nghề thì khó có thể dừng lại bởi nghệ thuật đã ăn sâu vào trong máu.

MV 'Vội vàng yêu anh' của Hạnh Sino MV 'Vội vàng yêu anh' của Hạnh Sino