Hai con gái Diễm My lớn phổng phao

Mới đây, hai con gái Diễm My bất ngờ đến phim trường 'Ngày nảy ngày nay' để thăm mẹ. Hai cô gái khiến cả đoàn phim phải trầm trồ bởi vẻ xinh đẹp. Chỉ sau một thời gian không xuất hiện, chị em Thùy My và Quế My trông phổng phao, trưởng thành.