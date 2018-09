Hà Hương trở lại điện ảnh sau cơn sốt 'Phía trước là bầu trời'

Việt Linh đóng vai chính tên An - một cô nàng nhút nhát, mọt sách và được gia nhập hội 'vỹ nhân' (tập hợp các học sinh xuất sắc về học thuật) khi vừa chuyển tới trường mới. Đối thủ của hội vỹ nhân là hội mỹ nhân - tập hợp các nữ sinh thuộc dạng tiểu thư xinh đẹp, điệu đà. Mọi việc trở nên căng thẳng khi nhà trường tổ chức cuộc thi 'Nữ sinh thần tượng' và An được hội cử tham gia. Điều này dẫn đến một loạt khó khăn cho An, cho đến lúc cô vô tình tìm thấy một quyển sách thần có tên 'Yêu sách' trong một tiệm sách cũ.