Hà Anh và Trang Khiếu thân thiết giữa tin đồn tình thầy trò rạn nứt

Trang Khiếu là quán quân Vietnam's Next Top Model đầu tiên mà Hà Anh từng đảm nhận vai trò giám khảo. Thời điểm đó, không ít người thất vọng về kết quả này. Thế nhưng, Trang Khiếu đã chứng minh năng lực khi trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên tham gia các Fashion Week tại New York, London, Milan. Cô còn giành được hợp đồng quảng cáo với các nhãn thời trang quốc tế. Năm ngoái, cô đã ký hợp đồng người mẫu với công ty Why Not.