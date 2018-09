Hà Anh Tuấn tình cảm hôn trán Thanh Hằng

Sau thành công của sản phẩm này, Hà Anh Tuấn đã nhận lời đến New York để biểu diễn trong sự kiện đặc biệt, lớn nhất từ trước đến nay của Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ với chủ đề 'New York - City of Dreams'. Sự kiện này do AVSPUS (Hội sinh viên và nghề nghiệp Việt Nam tại Mỹ) tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam, diễn ra tại nhà hát ở khu Manhattan, New York vào đêm 19/8.