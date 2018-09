Hà Anh diện bra sexy đi sự kiện

Fashionista Thanh Trúc Trương (ngồi giữa) vui vẻ hội ngộ với đồng nghiệp. The Show là sự kiện nghệ thuật tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện The M Experience. Đây là đêm nghệ thuật của âm thanh, ánh sáng và giới thiệu một cá tính độc đáo của ẩm thực Scotland. Hai sự kiện tiếp theo của The Show sẽ diễn ra vào ngày 2/12 tại Đà Nẵng và 7/12 tại Hà Nội.