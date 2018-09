H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Người đẹp dân tộc Ê đê đã có chiến thắng thuyết phục trước Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ khi có phần thi ứng xử thông minh.

Trong giây phút công bố kết quả của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào tối 6/1 tại Nha Trang, cô gái người Ê đê H'Hen Niê đã vỡ oà cảm xúc khi được xướng tên là người chiến thắng. Cô vượt qua hai ứng viên 'nặng ký' Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ. Đây là kết quả xứng đáng bởi H'Hen Niê đã có phần thi ứng xử thông minh, ngắn gọn nhưng ý nghĩa. Hai danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 được trao cho Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ.

H'Hen Niê nghẹn ngào khi được Phạm Hương trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Khoảnh khắc đăng quang của H'Hen Niê

Người đẹp Ê đê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê sinh năm 1992 nổi lên khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015. Cô là người mẫu tự do, hoạt động tại TP HCM. Không chỉ có gương mặt đẹp, cô sở hữu hình thể săn chắc với chiều cao 172cm, số đo ba vòng 84-60-93. Ngoài ra, với làn da nâu khoẻ khoắn, mái tóc tém cá tính cô được ví như 'viên ngọc đen' tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Trong cuộc thi, H'Hen Niê không được chú ý nhiều như Mâu Thuỷ, Hoàng Thuỳ nhưng càng về cuối chặng đua, cô gái dân tộc Ê đê càng toả sáng. Cô nhận được những lời khen tích cực từ ban giám khảo về ý chí, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, đồng thời chiếm được cảm tình của khán giả.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê nhận được vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng giá trị và tiền mặt. Đồng thời, cô sẽ là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2018. Hai Á hậu 1 Hoàng Thuỳ và Á hậu 2 Mâu Thuỷ lần đầu được trao vương miện Tiara và một trong hai sẽ dự thi Miss Universe 2019.

Hoa hậu H'Hen Niê rạng rỡ bên Á hậu 1 Hoàng Thuỳ và Á hậu 2 Mâu Thuỷ.

Trong đêm chung kết tối 6/1, H'Hnen gây ấn tượng ở phần thi ứng xử top 5 và top 3. Khi được Hoa hậu Mai Phương Thuý đặt câu hỏi "Mạng xã hội là công cụ giúp con người ta đến với nhau nhanh hơn. Em sẽ làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng mạng xã hội tích cực", cô trả lời: "Mạng xã hội mang đến hai chiều, tích cực và tiêu cực. Tôi muốn nói rằng xung quanh chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp hơn cần quý trọng. Hãy hạn chế sử dụng mạng xã hội để chúng ta đến gần nhau hơn". Người đẹp cũng bày tỏ quan điểm, nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô sẽ xây dựng những giá trị từ sự kết nối thật với người thân, bạn bè ngoài đời để truyền năng lượng cho họ, chứ không phải trên mạng xã hội.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 3, cùng chung câu hỏi "Hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự án cộng đồng mà bạn dự định thực hiện nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?", H'Hen Niê trả lời rất nhanh và không sử dụng hết thời gian một phút. Cô cho biết: "Khi trở thành Hoa hậu, những điều tôi muốn thực hiện là dành cho các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc bởi đây là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Điều thứ hai là dành cho phụ nữ. Điều thứ ba là dành cho người nhiễm HIV. Họ là những người bị tổn thương nhất, tôi đồng cảm và muốn chia sẻ với họ".

Top 3 trả lời ứng xử

Top 3 Hoa hậu trong phần thi ứng xử

Hai Á hậu 1 Hoàng Thuỳ và Á hậu 2 Mâu Thuỷ cũng có phần thi ứng xử được khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Ở câu hỏi chung dành cho top 3 về dự án cộng đồng sẽ thực hiện sau cuộc thi, Hoàng Thuỳ cho biết, vấn đề cô quan tâm là giáo dục. "Tôi lớn lên và có được thành công như ngày hôm nay là nhờ sự giáo dục của bố mẹ và thầy cô. Tôi có ấp ủ mở trường đào tạo về nhân cách, kỹ năng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi từng sống trong hoàn cảnh không tốt, tôi tin rằng chỉ có giáo dục mới làm thay đổi Việt Nam và thế giới. Một người hoa hậu phải mang được tiếng nói, ảnh hưởng của mình để mang lại điều tích cực cho cộng đồng".

Mâu Thuỷ lại chia sẻ rằng, tháng 12 vừa qua, cô đã thực hiện dự án cộng đồng 'Quần áo của các bạn, tương lai của các em' tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. "Tôi đã lên miền núi, có những trải nghiệm tuyệt vời khi cảm nhận được nỗi đau của mọi người ở đây. Trong thâm tâm, tôi muốn chia sẻ những yêu thương đến với mọi người. Nếu đăng quang hôm nay, tôi sẽ có nhiều cơ hội thực hiện những chuyến đi như vậy. Dù hôm nay có được vương miện hay không thì tôi vẫn tiếp tục chiến dịch đó".

Các giải thưởng phụ của cuộc thi cũng được ban tổ chức xướng tên trong đêm chung kết: Người đẹp Tài năng thuộc về Hoàng Hải Thu, Người đẹp Áo dài: Trịnh Thị Mỹ Duyên, Người đẹp Biển: H'Hen Niê, Người đẹp Ảnh: Nguyễn Ngọc Nữ, Người đẹp Thân thiện: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Người đẹp Thể thao: Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Người đẹp được yêu thích nhất (35,7%): Hoàng Thị Thuỳ.

Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ cùng H'Hen Nie, Hoàng Như Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Nữ trong màn tình diễn bikini.

Trước đó, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trải qua các phần thi Trình diễn áo dài, Trình diễn bikini. Top 10 được công bố gồm: Bùi Thanh Hằng (SBD 413), H'Hen Niê (424), Hoàng Lan (SBD 104), Hoàng Như Ngọc (SBD 335), Hoàng Thị Thuỳ (SBD 404), Lê Thu Trang (SBD 238), Mâu Thị Thanh Thuỷ (SBD 242), Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 303), Tiêu Ngọc Linh (SBD 349). Top 10 tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội và chọn ra top 5 người đẹp xuất sắc nhất: Bùi Thanh Hằng (SBD 413), H'Hen Nie (424), Hoàng Thị Thuỳ (SBD 404), Mâu Thị Thanh Thuỷ (SBD 242) và Tiêu Ngọc Linh (SBD 349). 5 cô gái bước vào phần thi ứng xử, mỗi người có 60 giây để trả lời câu hỏi bốc thăm từ ban giám khảo.

Top 5 gồm H'Hen Niê (424), Mâu Thị Thanh Thuỷ (SBD 242), Tiêu Ngọc Linh (SBD 349), Hoàng Thị Thuỳ (SBD 404) và Bùi Thanh Hằng (SBD 413).

Top 5 trong phần trả lời ứng xử của ban giám khảo

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong phần thi ứng xử

Ở phần mở màn đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, 42 thí sinh mặc trang phục sequin các màu ánh kim, ánh bạc và xanh cùng đồng diễn trên nền nhạc sôi động ca khúc Diamonds do ca sĩ Phương Vy thể hiện. Các cô gái thể hiện những vũ đạo gợi cảm và sự tự tin thay cho lời cho gửi đến khán giả.

42 cô gái cùng đồng diễn những động tác gợi cảm, năng động ở phần mở màn.

Sau màn đồng diễn, 42 thí sinh bước vào phần thi Trình diễn áo dài. Trên nền ca khúc Áo dài lụa là (sáng tác Lương Bằng Quang) do ca sĩ Dương Triệu Vũ và Hello Vietnam do ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày, các cô gái thướt tha đi catwalk trong trang phục truyền thống. Dù chỉ có vài chục giây ngắn ngủi trình diễn áo dài trên sân khấu nhưng các ứng viên đều chứng tỏ được bản lĩnh, sự tin tin qua từng bước đi, ánh mắt, nụ cười. Trang phục áo dài của 42 thí sinh thuộc bộ sưu tập Đêm huyền bí của NTK Đinh Văn Thơ.

Phần thi áo dài của 42 thí sinh

Phần thi áo dài

Các thí sinh trong màn trình diễn áo dài.

Hoa hậu Phạm Hương cũng xuất hiện trên sân khấu để giao lưu với khán giả trong đêm chung kết. Người đẹp cho biết, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là món quà quý giá trong quãng đời thanh xuân của cô. Trải qua rất nhiều khó khăn, vương miện đã tìm đến Phạm Hương như một định mệnh. Hai năm đương nhiệm không phải thời gian quá ngắn để cô thể hiện bản lĩnh của mình. "Tôi là người bản lĩnh, mạnh mẽ nhất bảo vệ vương miện của mình. Một chặng đường tuyệt vời đã đi qua và từ ngày mai, một cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công của tôi là nhờ sự yêu thương của khán giả", Phạm Hương chia sẻ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh, sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Cuộc thi đã hai lần được tổ chức tại Việt Nam, tìm ra Hoa hậu Thùy Lâm vào năm 2008 và Hoa hậu Phạm Hương vào năm 2015.

Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được Bộ Văn hoá cấp phép ngày 18/12/2017 sau một thời gian bị tạm hoãn do tình hình thiên tai tại Nha Trang. Giám khảo đêm chung kết gồm bà Xuân Trang, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thuý, MC Phan Anh, nhà thiết kế Thuận Việt, nhiếp ảnh Samuel Hoàng và tiến sĩ Lê Diệp Linh.