Giữa tin đồn chia tay, Hạ Vi và Cường Đô La đi ăn cùng nhau

Một người bạn đã chia sẻ ảnh chụp chung với cặp đôi lên mạng xã hội.

Hôm qua (3/4), Hạ Vi khoe trên trang cá nhân bức hình cô đi ăn tối tại nhà hàng của một người bạn. Điều đáng chú ý, người bạn đã viết bình luận dưới tấm ảnh "Chúc bé yêu và anh Cường ăn ngon miệng nhé", đồng thời tiết lộ khoảnh khắc selfie với Cường Đô La, như lời khẳng định, Hạ Vi và bạn trai vẫn gắn bó bên nhau.

Một người bạn tiết lộ ảnh chụp với Cường Đô La và Hạ Vi khi cả hai cùng nhau đi ăn tối.

Trước đó, thông tin diễn viên Tấm Cám và Cường Đô La chia tay rộ lên bởi cả hai ngừng tương tác nhau trên mạng xã hội, thậm chí Hạ Vi còn xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến bạn trai. Cô còn thường xuyên viết những dòng tâm trạng ám chỉ về tình yêu tan vỡ như "Relax, it’s over” (Thư giãn, mọi thứ đã kết thúc), “Chỉ có mình giới hạn bản thân mình, không ai khác có thể”, “Lời nào bằng lời nói thật đây”...

Hôm 1/4, chồng cũ của Hà Hồ cũng chia sẻ status đầy ẩn ý: "Trưa nay có người anh hỏi tôi 'Em sống một mình vậy có thấy buồn và cô đơn không?'. Mọi sự tùy duyên, tôi nghĩ vậy".

Chuyện tình của Hạ Vi và Cường Đô La nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng từ khi cả hai công khai mối quan hệ vào cuối năm 2015. Cặp đôi thi thoảng mới sóng đôi tại các sự kiện showbiz nhưng vẫn dành cho nhau những lời nói tốt đẹp trên trang cá nhân. Cường Đô La từng khen bạn gái 9X rất xinh đẹp và gửi đến cô những lời yêu thương: "I'm always think of you whenever I need to make a decision... I love you!" (Anh luôn nghĩ về em bất cứ khi nào anh cần đưa ra một quyết định. Anh yêu em!). Với riêng Hạ Vi, cô thích cách bạn trai lắng nghe, làm cho cười và khiến cô có cảm giác che chở.