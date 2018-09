Giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Ngôi sao Việt'

Anh Phương, du học sinh 18 tuổi khiến giám khảo thất vọng vì không thể hát được tiếng Việt. Cô dự thi với tác phẩm 'Some one like you' khá suôn sẻ. Thế nhưng, khi được Phương Thanh yêu cầu hát tiếng Việt, Anh Phương lúng túng, hát sai lời ca khúc 'Mong ước kỷ niệm xưa'. Chị Chanh nghiêm khắc nói: 'Hát tiếng Anh vẫn đi thi được nhưng chỉ sau một, hai bài là em hết vốn. Yêu cầu của chương trình là 50% phải biết hát tiếng Việt'. Trước lời nhận xét gay gắt này, Anh Phương rơm rớm nước mắt chia tay cuộc thi.