Giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh ra mắt phiên bản mới

Từ năm 2018, Làn Sóng Xanh được thay đổi diện mạo theo hướng hiện đại, tiếp cận khán giả qua nhiều phương tiện ngoài sóng radio.

Sáng 18/7, nhân dịp Làn Sóng Xanh bước sang tuổi 21, ban tổ chức chương trình công bố những thay đổi mới mẻ trong năm nay. Giải thưởng được đổi tên thành Làn Sóng Xanh Next Step và có nhiều điểm mới ở cả nội dung lẫn hình thức. Ban tổ chức khẳng định, dù "thay tên, đổi họ" nhưng chương trình vẫn hướng tới mục tiêu khẳng định vị trí là bảng xếp hạng âm nhạc Việt uy tín, hấp dẫn. Phiên bản mới được xây dựng nhằm tăng cường tương tác với khán, thính giả thông qua nhiều kênh truyền thông khác bên cạnh kênh truyền thống Radio FM99.9Mhz. Làn Sóng Xanh Next Step sẽ mở rộng tầm phủ sóng đến công chúng qua cả kênh truyền hình và digital.

Sau 20 năm, cơ cấu Làn Sóng Xanh phiên bản Next Step có nhiều thay đổi từ tiêu chí bình chọn đến các hạng mục đề cử. Đây sẽ là giải thưởng âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam có Hội đồng bình chọn lên tới khoảng 250 thành viên, là những người có uy tín trong hoạt động nghệ thuật. Hội đồng bình chọn sẽ cùng với công chúng đề cử và chọn ra những nhạc sĩ, ca sĩ, bài hát, một số hạng mục âm nhạc tiêu biểu, hội tụ cả hai yếu tố: thị trường và nghệ thuật. Lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh lần thứ 21 dự kiến diễn ra vào tối 4/1/2019.

Làn Sóng Xanh Next Step dự kiến sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh FM99.9Mhz từ 12h đến 13h thứ sáu hàng tuần. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ có bài hát được đề cử trong bảng xếp hạng. Ngoài ra, vào mỗi tối thứ năm cuối tháng, chương trình Làn Sóng Xanh Next Step sẽ tổ chức một đêm nhạc tại nhà hát để tôn vinh những ca khúc lọt vào bảng xếp hạng trong tháng, kết hợp talkshow giữa các nghệ sĩ biểu diễn, hội đồng bình luận và các khán giả. Chương trình có tiết mục "Bài hát thách thức" để các nhạc sĩ hòa âm phối khí, các nhà sản xuất âm nhạc thể hiện sáng tạo nghệ thuật của mình bằng cách làm mới những ca khúc hit. Đêm nhạc Làn Sóng Xanh Next Step đầu tiên dự kiến diễn vào 20h thứ năm ngày 26/7. Dẫn chương trình sẽ là 2 gương mặt trẻ: ca sĩ Lou Hoàng và rapper Kay Trần.

Ca sĩ Lou Hoàng (trái) sẽ cùng rapper Kay Trần dẫn dắt Làn Sóng Xanh Next Step.

Ra đời từ năm 1997, 20 năm qua, Làn Sóng Xanh được xem là giải thưởng âm nhạc uy tín được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả yêu thích. Chương trình từng là bệ phóng, giúp nhiều ca sĩ được công chúng biết đến và yêu mến như: Lam Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Thu Phương, Đan Trường, Cẩm Ly, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi...