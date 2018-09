Giải mã sức hút bền bỉ của Mỹ Tâm qua 15 năm

Không chỉ có tài năng thiên bẩm mà còn nhiều điều thú vị ở ca sĩ này khiến khán giả luôn yêu quý cô.

Kể từ khi ra mắt CD đầu tay mang tên Mãi yêu giữa năm 2001, Mỹ Tâm đã gia nhập làng giải trí được hơn 15 năm. Suốt từng ấy thời gian, tên tuổi của “Họa mi tóc nâu” chưa bao giờ có xu hướng hạ nhiệt. Những liveshow, đêm nhạc của cô dù miễn phí hay bán vé vẫn chật kín khán giả. Các MV do Mỹ Tâm thực hiện vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Youtube ngay trong đêm đầu tiên ra mắt.

Nhiều ý kiến cho rằng Mỹ Tâm may mắn khi xuất hiện đúng thời điểm làng nhạc Việt đang thiếu những gương mặt mới và thị hiếu khán giả hướng đến yếu tố giải trí. Tuy nhiên, không thể khẳng định việc giữ được sức hút trong suốt 15 năm của Mỹ Tâm là nhờ may mắn mà phải có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như: đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc, gìn giữ hình ảnh sạch sẽ và bền bỉ làm từ thiện...

Từ khi mới khởi nghiệp, Mỹ Tâm đã được các bầu show âm nhạc đánh giá là có nhiều tiềm năng để trở thành ngôi sao vì sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và khả năng thanh nhạc tốt. Cô còn được kỳ vọng là gương mặt kết cận thế hệ diva như Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và Trần Thu Hà. Khi đó, nữ ca sĩ không bó buộc bản thân trong một phong cách cố định, thể hiện sự biến hóa linh hoạt trong âm nhạc. Việc ra mắt nhiều nhạc phẩm có tiết tấu nhanh ở thời điểm pop rock trở nên đại chúng với khán giả Việt càng khiến cái tên Mỹ Tâm nhanh chóng trở nên phổ biến.

Từ khi mới nổi, Mỹ Tâm đã được đánh giá là nghệ sĩ có cả thanh và sắc.

Bên cạnh những ca khúc nước ngoài do cô thể hiện như To love you more, I love you thì người yêu nhạc trong nước bắt đầu nhắc nhiều đến Nhé anh, Yêu dại khờ, Mãi yêu, Tóc nâu môi trầm, Ước gì... Những bài hát này được phát liên tục trên đài phát thanh và đài truyền hình quốc gia cuối những năm 1990 và đầu 2000. Album vol 1 Mãi yêu được phát hành năm 2001 của Mỹ Tâm thành công vang dội với 54.000 bản phát hành và được tái bản không lâu sau đó. Không chỉ được vinh danh tại các hạng mục do khán giả bình chọn, Mỹ Tâm còn nhận nhiều giải thưởng do các hội đồng nghệ thuật uy tín trao tặng như Nhân vật tiêu biểu trong năm 2001 do Đài truyền hình Việt Nam bình chọn, Ca sĩ của năm 2009 do giải Cống hiến trao tặng. Những năm đầu thập niên 2000, Mỹ Tâm được coi như cái tên không đối thủ trong làng nhạc trẻ Việt Nam.

Thể hiện sự tiên phong so với các ca sĩ cùng thời là một trong những yếu tố khiến Mỹ Tâm luôn có sức hút với truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ. Năm 2004, cô là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức liveshow hoành tráng tại các sân vận động. Số tiền đầu tư lên tới 3 tỷ đồng và tổng cộng gần 20.000 khán giả có mặt tại hai địa điểm tổ chức ở TP HCM và Hà Nội khiến liveshow Ngày ấy & Bây giờ của giọng hát gốc Đà Nẵng thành tâm điểm chú ý. Cuối năm 2006, Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên của Việt Nam được một ê-kíp đến từ nước ngoài (Hàn Quốc) mời hợp tác thu âm với album Vút bay. Với tour diễn Sóng đa tần năm 2008, Mỹ Tâm đi vào lịch sử làng nhạc Việt với tư cách ca sĩ đầu tiên tổ chức chuyến lưu diễn xuyên quốc gia tại 4 thành phố lớn trên cả nước. Liveshow Heartbeat năm 2014 của cô thu hút tổng cộng hơn 60.000 khán giả trong hai lần biểu diễn tại TP HCM và Hà Nội và trở thành liveshow thu hút nhiều người tham dự nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Mỹ Tâm giành được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín thế giới.

Không dừng ở việc tạo tiền lệ trong việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc tại Việt Nam, Mỹ Tâm còn là người Việt Nam đầu tiên được xướng tên tại các giải thưởng mang tầm cỡ quốc tế. Trong đó có Best Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất) tại MAMA 2012, Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ được yêu thích nhất Đông Nam Á) trong cuộc bình chọn MTV EMA, Best-selling Artists From Each Major Territory (Nghệ sĩ có album bán chạy nhất trong lãnh thổ) do World Music Awards bình chọn, Asia's Music Legend (Huyền thoại âm nhạc châu Á) trong sự kiện Top Asia Corporate Ball diễn ra tại Malaysia…

Bên cạnh con đường âm nhạc nhiều thành tựu, hành trình làm từ thiện bền bỉ trong nhiều năm qua cũng là yếu tố giúp Mỹ Tâm giành thiện cảm từ khán giả. Trong các chuyến lưu diễn xuyên Việt phục vụ miễn phí cho sinh viên từ những năm đầu thập niên 2000, nữ ca sĩ Tóc nâu môi trầm đã chú trọng việc khuyến học bằng cách trao nhiều suất học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó tại các mỗi thành phố chương trình đi qua. Tháng 8/2008, Mỹ Tâm thành lập quỹ từ thiện MT Foundation nhắm tới đối tượng là những trẻ em mồ côi, khuyết tật và các trẻ em nghèo hiếu học với hoạt động thường niên là chương trình Nâng bước ngày mai. Ngoài ra, cô cũng trích một phần lợi nhuận từ các sản phẩm âm nhạc và việc kinh doanh riêng dành cho từ thiện. Nhiều năm trở lại đây, nữ ca sĩ cùng gia đình thường xuyên đến thăm và trao quà cho các nghệ sĩ neo đơn, đối tượng khó khăn tại các tỉnh.

Hình ảnh gần gũi của Mỹ Tâm trong các chuyến từ thiện giành được nhiều cảm tình từ người hâm mộ.

Thiện cảm của người hâm mộ dành cho Mỹ Tâm còn là do cách cô thể hiện sự tri ân với những người từng cộng tác với mình. Ở các đêm nhạc riêng và liveshow quan trọng, cô luôn dành một góc để tưởng nhớ và tri ân tới đạo diễn quá cố Huỳnh Phúc Điền - người góp phần lớn trong thành công của Mỹ Tâm ở những năm 2000. Ngoài ra, nhiều “người cũ” trong âm nhạc cũng thường được cô nhắc đến với sự trân trọng. Ở một bài phỏng vấn trước đây, Mỹ Tâm chia sẻ: “Trước các sự kiện của mình, lần nào tôi cũng kêu trợ lý lên một danh sách những người quan trọng đối với tôi để gửi thư mời tham dự. Có nhiều người hiện tại tôi không còn làm việc chung, nhưng hành động đó là một lời nhắc nhở, một sự tri ân và là điều hiển nhiên…”

Hình ảnh sạch, ít điều tiếng cũng góp phần tạo nên độ “hot” lâu bền của Mỹ Tâm trong làng nhạc Việt. Suốt từng ấy năm tham gia showbiz, người đẹp chưa bao giờ hé lộ về người yêu. Trước những lời ong tiếng ve về giới tính cũng như người tình tin đồn, cô đều chọn cách im lặng. Mến mộ và theo dõi sự nghiệp của Mỹ Tâm từ khi còn là một cô bé, Minh Thu (26 tuổi – Hà Nội) cho biết: “Hát hay, ít scandal, luôn gần gũi và chân thành trong mọi hoàn cảnh là lý do tôi hâm mộ Mỹ Tâm lâu đến thế. Dù không thể chạy theo tất cả các hoạt động của chị như thời còn là học sinh, sinh viên nhưng tôi vẫn theo dõi từ xa và thấy chị làm hết mình trong mọi sản phẩm âm nhạc”.

Khi được hỏi về lý do Mỹ Tâm luôn là cái tên hot suốt 15 năm qua, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người cộng tác với cô trong một thời gian dài, từng chia sẻ: “Tâm tài năng, có tâm hồn, giàu chất nghệ sĩ và chân thật. Tâm còn là người lao động rất nghiêm túc. Thường thì rất khó có nhiều thứ như thế trong một con người, nên việc Tâm thành công, có nhiều người hâm mộ, yêu quý và trở thành biểu tượng thành công là xứng đáng và hiển nhiên thôi”.

Nguyên Anh