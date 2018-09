Dương Cẩm Lynh đã chia tay chồng Việt kiều

Nữ diễn viên chủ động kết thúc mối quan hệ với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa vì có nhiều bất đồng trong cuộc sống.

Chiều 11/9, Dương Cẩm Lynh buồn bã tâm sự với Ngoisao.net, cô và ông xã đã "đường ai nấy đi" được vài tháng. Sau khi chia tay, diễn viên Mặt nạ máu chuyển ra ngoài sống cùng con trai trong một căn chung cư. Trước đó, gia đình cô sống trong một căn biệt thự rộng 200m2 nằm ven sông Sài Gòn.

Nói về lý do chia tay, Dương Cẩm Lynh chia sẻ vợ chồng cô có nhiều quan điểm bất đồng. Trong hơn hai năm qua, họ cố gắng dung hòa, hiểu nhau hơn để con trai có cả bố lẫn mẹ nhưng không thành. Cuối cùng, nữ diễn viên phải chủ động đề nghị chia tay vì không muốn cả hai phải chịu đựng nhau thêm.

Vợ chồng Dương Cẩm Lynh và con trai thực hiện bộ ảnh gia đình hạnh phúc hồi tháng 8/2017.

Hiện Dương Cẩm Lynh một mình nuôi bé William. Cô thừa nhận cuộc sống của mẹ đơn thân khá vất vả, dù cô có người giúp việc và bố mẹ ruột đỡ đần. Sau khi chia tay, Dương Cẩm Lynh phải sống tằn tiện, tiết kiệm hơn để lo cho con. "Tôi đã trải qua những ngày khủng hoảng nặng nề sau khi hôn nhân đổ vỡ. Tháng 7 vừa qua, tôi quyết định gửi con nhờ bố mẹ ruột chăm sóc để lên đường sang Tây Tạng, tìm lại sự tĩnh tại, cân bằng sau biến cố. Nhờ 15 ngày tập trung nghe sư phụ giảng đạo, tôi dần giác ngộ, sống đơn giản, lạc quan hơn. Lúc trước tôi mua sắm không phải suy nghĩ còn bây giờ tôi tính toán mọi thứ rõ ràng. Tôi không còn mê đồ hiệu nữa. Tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ gấp 5, gấp 10 ngày xưa vì bây giờ phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng", Dương Cẩm Lynh nói.

Sau chia tay, chồng cũ vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi con trai chung và chu cấp tiền học cho bé. Dù tình cảm đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh không hối hận về lựa chọn của mình. "Với tôi, có con là một điều hạnh phúc to lớn. Bé William là động lực to lớn để tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong hành trình làm mẹ đơn thân. May mắn là vợ chồng tôi chia tay trong hòa bình nên hiện chúng tôi duy trì mối quan hệ như bạn bè. Tôi và anh Khoa vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Cả hai đều hiểu việc chia tay là không ai mong muốn nhưng cũng không còn cách nào khác", người đẹp nói.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999. Dương Cẩm Lynh được biết đến qua nhiều phim truyền hình như: Sóng đời, Hoa dại, Ra riêng anh cưới em, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân... và đóng vai chính trong phim điện ảnh Mặt nạ máu. Năm 2016 Dương Cẩm Lynh công khai mối quan hệ với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa. Hai người chưa đăng ký kết hôn nhưng chung sống như vợ chồng trong hơn 2 năm và có một con trai chung. Trước khi đến với nhà sản xuất phim Mặt nạ máu, Dương Cẩm Lynh từng có thời gian hẹn hò với diễn viên Minh Luân.

Trailer phim 'Mặt nạ máu' Dương Cẩm Lynh đóng phim 'Mặt nạ máu' năm 2016 do Phạm Việt Anh Khoa sản xuất