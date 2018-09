Đông Hùng được bạn gái chăm sóc

Tối qua, Đông Hùng rất hạnh phúc khi cả khán phòng chật kín chỗ ngồi. Đáp lại sự yêu mến của khán giả, anh thể hiện khoảng 10 nhạc phẩm như 'It's my life' (Bon Jovi), 'This love' (Maroon 5), 'Radioactive' (Imagine Dragons), 'When you believe', 'Về nghe gió kể', 'Phút cuối', 'Em ơi Hà Nội phố'...