Diễn viên Linh Nga chia sẻ về cuộc sống sau 12 năm sang Mỹ 'ở ẩn'

Người đẹp nổi tiếng một thời cho biết, cô vừa chăm sóc hai con, vừa làm biên tập viên và sản xuất phim.

Với khán giả cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, Linh Nga là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim truyền hình hot như Khoảng cách, Đốm lửa biên thùy, Đám cưới ở thiên đường... Với gương mặt đẹp sang trọng và đôi mắt phảng phất nỗi buồn, cô rất đắt show người mẫu và thường xuất hiện trên bìa các tạp chí. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, Linh Nga vướng ồn ào với một đại gia, ông vào tù, còn cô lại chịu nhiều lời bàn tán của dư luận. Kể từ đó, cô không còn tham gia phim ảnh mà sống ẩn mình suốt hơn 10 năm. Trong một lần về nước đoàn tụ với bạn bè vào năm 2015, Linh Nga mới tiết lộ việc cô đã sang Mỹ định cư, vừa làm việc tại một kênh truyền hình hải ngoại vừa học về sản xuất phim. Cô cũng lập gia đình và có hai con gái lớn.

Linh Nga vẫn mặn mà sau thời gian dài vắng bóng. Cô đang có cuộc sống bận rộn tại Mỹ.

Mỹ nhân một thời chia sẻ cuộc sống hiện tại của cô khá bận rộn. Ngoài vai trò biên tập viên truyền hình, cô còn điều hành công ty sản xuất phim của riêng mình, đồng thời chăm lo cho hai con gái đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Nhiều lúc, cô bận đến nỗi không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. "Đến điện thoại tôi cũng không có thời gian nghe vì không muốn bị phân tâm. Bạn bè, người thân có lúc đã phát hoảng vì tưởng tôi gặp chuyện", cô nói.

Trước khi mở công ty sản xuất và phát hành phim, Linh Nga đã mất nhiều năm học tập và nghiên cứu về nghệ thuật thứ 7. Cô có bằng cao học sản xuất phim của Đại học Chapman. Đây là ngôi trường tư về điện ảnh lớn nhất California. Không ít đạo diễn, diễn viên, quay phim, biên kịch tốt nghiệp ngôi trường này đang làm việc tại Hollywood, trong đó nhà biên kịch Bettina Gilois (đoạt giải Emmy năm 2015 với phim Bessie) là giáo viên dạy biên kịch cho Linh Nga. Sau khi tốt nghiệp Đại học Chapman, nữ diễn viên còn học tiếp Thạc sĩ sản xuất phim chuyên sâu về âm thanh. Đến năm 2014, cô mới tự tin mở hãng phim riêng với mục tiêu mỗi năm sẽ có một tác phẩm điện ảnh hoặc tài liệu đưa đi dự các liên hoan phim tại Mỹ và khu vực lân cận.

Diễn viên 'Đám cưới ở thiên đường' trên trường quay chỉ đạo ê kíp quay tác phẩm phim ngắn đầu tay do cô sản xuất và làm đạo diễn.

Gần đây, Linh Nga khoe cô đã hoàn thành bộ phim ngắn ở thể loại hành động hài What's the good of being good?. Cô đảm nhận cả vai trò đạo diễn và sản xuất ở dự án náy. Tác phẩm dự kiến sẽ phát hành vào tháng 11 tới với sự tham gia của người mẫu Đức Tiến, ca sĩ opera Teresa Mai, nghệ sĩ hài Lapson Bé Tí, Gabriel Kimson, Davis Noir, nữ diễn viên Mỹ gốc Việt Vivian Nguyen - người từng xuất hiện trong MV ca nhạc của Taylor Swift và một số phim Hollywood.

What's the good of being good? xoay quanh nội dung về anh chàng Xa (tên tiếng Anh: Atrocious Tran) do người mẫu Đức Tiến thủ vai, có phẩm chất anh hùng. Khi thấy một người đẹp bị ăn hiếp trong rừng, Xa đã ra tay cứu mỹ nhân. Trong cuộc đụng độ, Xa bị truy đuổi bởi địch thủ là một người lùn có tên Thức và tay chân của Thức. Trong hoàn cảnh sống còn, Xa phải chiến đấu để tồn tại.

Trailer phim ngắn do diễn viên Linh Nga sản xuất tại Mỹ Trailer phim What's the good of being good?

Trong quá trình thực hiện phim, Linh Nga gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển chọn diễn viên. Mặc dù tác phẩm chỉ có thời lượng 15 phút nhưng êkíp của cô gồm 50 người đã vất vả làm việc hàng tháng trời. Cô mất 2 tháng chuẩn bị cho việc quay phim, 3 tháng làm hậu kỳ và 3 tháng lo thủ tục về pháp lý, bản quyền trước khi phim công chiếu.

Mỹ nhân nổi tiếng một thời có đam mê mãnh liệt với công việc sản xuất phim.

Linh Nga tâm sự con đường sản xuất phim của cô tuy chậm nhưng chắc chắn. Cô khởi đầu công việc từ con số 0 và trải qua không ít lần thất bại nên cô muốn xây dựng sự nghiệp một cách từ từ. Phim ngắn là lựa chọn hợp lý cho bước đầu, sau đó cô mới thực hiện những phim dài hơi. Cô kể, trong hai năm đầu tiên lập công ty, cô từng vướng vào nhiều rắc rối, thậm chí bị lừa gạt đến mức gần như mất tất cả. "Cũng nhờ số phận còn thương, nhờ có những người bạn tốt ở bên, tôi đã trụ được và tiếp tục con đường mình đã chọn. Tôi quyết tâm và đam mê làm phim đến khó hiểu sau những kinh nghiệm xương máu", Linh Nga nói.

Sau dự án phim ngắn này, Linh Nga sẽ bắt tay vào thực hiện bộ phim dài có thời lượng từ 100 đến 120 phút ở thể loại kinh dị. Cô dự kiến quay phim tại Mỹ, sau đó phát hành ở cả thị trường Mỹ và Việt Nam.