Diễn viên Hoàng Yến trải lòng về cuộc hôn nhân thứ 4 với chồng kém tuổi

"Nếu tôi lăng nhăng thì không có nhiều người đàn ông muốn lấy tôi đến thế", nữ diễn viên chia sẻ.

- Chị chuẩn bị tâm lý như thế nào khi 'vượt cạn' ở tuổi ngoài 40?

- Con người tôi đơn giản lắm. Tất cả mọi thứ đến và đi đều rất tự nhiên. Khi mọi người hỏi tôi mới chợt nhớ ra mình đã ngoài 40 tuổi chứ bình thường, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình bao nhiêu tuổi. Tôi mang bầu khi con gái thứ hai đã 16 tuổi nên khi gặp tôi, cũng có người nói thốt lên "Ôi ngại nhỉ". Trong khi đó, tôi thực sự không có cảm giác ái ngại chút nào. Tôi quan niệm đã ngại thì không làm và đã làm thì không ngại.

Thú thực rằng tôi mang thai lần thứ 3 ở tâm thế hơi đặc biệt hơn một chút so với 2 lần trước vì khi mang thai ở tháng thứ 5, tôi phát hiện bé Mầm bị nhau bám màng (dây rốn bám màng nhau thai). Đây là hiện tượng rất nguy hiểm và 1000 trường hợp mới có 1 trường hợp gặp phải nên tôi luôn luôn mang nỗi lo không biết sẽ thế nào. Cho đến khi nhìn thấy con khóc và được bác sĩ đặt em bé lên ngực, tôi mới trút được nỗi lo sau mấy trăm ngày mang thai. Tôi từng cảm thấy không thể tâm sự và không thể chia sẻ với ai được về chuyện ấy.

Con gái thứ ba của nữ diễn viên vừa chào đời hôm 16/8. Bé được bố mẹ đặt tên ở nhà là Mầm.

- Ông xã chia sẻ với chị như thế nào khi biết tin em bé trong bụng có thể gặp nguy hiểm?

- Chồng tôi mắc bệnh yêu vợ quá nên lo lắng cho từng suy nghĩ của vợ nhưng lúc nào cũng an ủi tôi rằng: "Không sao đâu vợ, con mình được Trời Phật thương nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vợ cứ yên tâm". Khi tôi sinh xong, anh ấy nói rằng "Không phải chồng an ủi vợ mà chồng tin chắc rằng sẽ mẹ tròn con vuông vì vợ là người tốt, làm sao có thể gặp những chuyện không may được".

- Ông xã chăm sóc chị như thế nào trong thời gian mang thai và ở cữ?

- Không chỉ khi mang thai, bình thường tôi cũng được chồng yêu thương, chiều chuộng nhau từ hơi thở, suy nghĩ đến ánh mắt, hành động. Anh ấy rất hay xung phong đi mua đồ ăn cho vợ, kể cả lúc 1-2h đêm nhưng tôi chẳng bao giờ hành hạ anh ấy để thỏa mãn cái thèm của bản thân.

Sau khi sinh bé Mầm, tôi rất yếu. Anh ấy ban ngày vẫn đi làm bình thường nhưng đêm về luôn thức để trông con, trông vợ. Dù tôi chẳng bao giờ ngủ được khi con thức nhưng anh ấy vẫn nhận phần bế con thay cho vợ đỡ mệt và khi nào tôi thức thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không ngủ. Nhiều khi vợ chồng tôi cứ ngồi ngắm con không biết chán vì mặt bé Mầm có nhiều biểu cảm trông "đểu" lắm (cười).

- Từng trải qua 3 lần đổ vỡ, điểm gì ở ông xã khiến chị quyết định kết hôn thêm lần nữa?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thất bại trong hôn nhân. Tính tôi sống thẳng và thật nên dám chấp nhận và dám buông bỏ. Tôi đã nhìn thấy nhiều cuộc hôn nhân mà người phụ nữ phải hy sinh, chịu đựng nhưng sự hy sinh, chịu đựng ấy chỉ đổi lại những bữa cơm đợi chờ, người chồng ngoại tình và nỗi buồn lo mà chẳng ai biết được. Tôi nhìn thấy 80/100 cặp vợ chồng đều có nhân tình và tôi không thể sống như thế được. Tôi sẽ từ bỏ bất kỳ khi nào nếu có sự xuất hiện của người thứ ba.

Người đàn ông này có một điều khiến tôi phải tiếp tục bước vào hôn nhân, đó là sự quyết liệt. Anh ấy yêu rất quyết liệt và khi đã muốn cưới cũng rất quyết liệt. Anh ấy thường trêu tôi rằng đây là lần chốt hạ của hai đứa. Tôi không biết có chốt được không nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng không có người này tốt thì sẽ có người kia tốt nhưng đến bây giờ tôi nhận ra anh ấy chính là người có khả năng để giữ tôi lại.

Ông xã của diễn viên Hoàng Yến tên Cao Thắng, sinh năm 1979, kém cô 3 tuổi. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2016 sau gần 2 năm yêu nhau.

- Sự quyết liệt của anh ấy mà chị vừa nói được biểu hiện qua những hành động gì?

- Tất cả mọi hành động. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bạn ấy đã nói "Cho em bảo vệ chị nhé. Từ bây giờ, em sẽ bảo vệ chị trong bất kỳ hoàn cảnh nào....". Nghe vậy, tôi chỉ nói: "Tôi đã sống ba mươi mấy năm rồi đâu cần ai bảo vệ". Chúng tôi tình cờ gặp lại vào nửa tháng sau đó và bạn ấy có vẻ đã rắp tâm rồi nên đã cố tình gây ấn tượng ngay ở lần gặp thứ hai. Đến lần thứ ba thì bạn ấy tỏ ý như muốn chiếm đoạt ngay. Tôi cảm thấy bạn ấy rất quyết liệt khi đưa ra mục tiêu và cứ thế hành động. Khoảng 1 tháng sau đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau say đắm.

Những ngày đầu gặp gỡ, tôi chẳng hề chú ý đến bạn ấy vì thời điểm đó, tôi có tư duy không tốt về đàn ông và luôn nghĩ rằng một người đàn ông thích mình là điều đương nhiên nên cũng không mấy quan tâm đến những gì bạn ấy nói. Sau này, bạn ấy nói với tôi rằng bạn ấy từng nghĩ một diễn viên thì phải ăn chơi lắm nên những gì bạn ấy nói trong lần gặp đầu tiên chỉ là lừa tôi mà thôi. Bạn ấy cũng thú nhận từng là fan ruột của tôi và mỗi khi xem những tiểu phẩm tôi đóng, bạn ấy đều tự hỏi: "Sao mắt con bé này cứ lúng la lúng liếng, không biết người yêu nó thế nào nhỉ?". Bạn ấy cũng không ngờ sau này lại gặp tôi ở ngoài đời và trở thành người yêu của nhau. Bạn ấy ghen cũng rất mãnh liệt. Khi chưa lấy chồng, tôi có rất nhiều người theo đuổi và thường xuyên nhận được những tin nhắn hỏi han, tán tỉnh. Những lúc thấy vậy, bạn ấy thường phản ứng rất mạnh mẽ và bảo "phải đuổi hết chúng nó đi". Bây giờ, chồng vẫn suốt ngày dọa nếu tôi không yêu nữa, sẽ đốt nhà (cười).

- Đám cưới lần thứ tư với chồng kém tuổi của chị từng được rất nhiều người chú ý. Thời điểm đó chị đối mặt với phản ứng của dư luận ra sao?

- Sự thật là cũng có người nói tôi "Sao lăng nhăng thế!", "Sao nhiều chồng thế!"... Tôi cảm thấy bình thường vì mình đâu có giàu hơn hay nghèo đi vì dư luận cuộc sống. Những người ấy cũng chẳng thể làm tôi hạnh phúc hay đau khổ hơn được. Tôi chỉ sống cho mình nên không quan tâm ai nghĩ gì về mình. Tôi quan niệm mình sống đúng, không sống sai thì mình thanh thản. Nếu tôi lăng nhăng thì không có nhiều người đàn ông muốn lấy tôi đến thế bởi khi đàn ông thường suy xét rất kỹ khi quyết định lấy vợ.

- Những người trải qua đổ vỡ thường rất rụt rè trong chuyện tình cảm còn chị thì sao?

- Tôi chẳng cảm giác gì cả. Tôi nghĩ phụ nữ sau khi bị đàn ông làm cho đau khổ thì sẽ cẩn thận hơn chứ không nên nhìn tất cả mọi thứ bằng màu xám. Tôi quan niệm tất cả mọi việc xảy đến với mình là do mình. Kể cả việc, người đàn ông bên cạnh mình có đối xử tốt với mình hay không cũng là do mình. Những câu có nội dung như "Tôi khổ đến nông nỗi này là vì anh ta" là sự đổ lỗi vớ vẩn, vô lý và thiếu trách nhiệm vì tôi quan niệm bản thân mình phải chịu trách nhiệm với chính mình và những chuyện xảy ra với mình.

Tôi được bố dạy rằng: "Đời người vấp ngã nhiều lắm con ạ. Nhưng ngã con ngã ở đâu, hãy đứng dậy ngay tại đấy và tuyệt đối không được nằm gặm nhấm nỗi đau". Khi vừa ngã và chưa kịp định hình nỗi đau, tôi đã nhấc người lên ngay rồi. Nhờ vậy, tôi sống vô tư lắm.

- Cảm xúc của chị khi làm cô dâu lần thứ tư như thế nào?

- Cảm xúc khi làm cô dâu của tôi chẳng lần nào giống lần nào. Những lần trước, tôi từng mặc váy cưới màu xanh, đỏ, hồng nhưng ở lần cuối, tôi lại mặc một chiếc váy trắng rất trang trọng. Tính tôi vốn thích mọi thứ nhẹ nhàng và không thích những gì trang trọng quá nhưng cuối cùng vẫn làm cô dâu trong bộ váy trắng trang trọng đó vì đến lúc làm lễ, mọi người mới biết đã để quên chiếc váy tím nhạt mà tôi chuẩn bị sẵn ở nhà. Tôi nghĩ có lẽ là ý trời.

Đó là lần thứ tư tôi lấy chồng nhưng lại là lần đầu tiên anh ấy lấy vợ. Khách của anh ấy lên đến cả nghìn người nên tôi cảm thấy bị ngợp. Dù là lần thứ tư, tôi vẫn có cảm giác rất riêng, thiêng liêng. Tôi phải hít thở rất sâu để không bị cay sống mũi và hạnh phúc khi nhìn thấy chồng trân trọng mình từ khi bắt đầu ra đón cho đến khúc hát của hai vợ chồng dành cho nhau.

Tôi thậm chí còn cảm thấy hồi hộp hơn rất nhiều so với những lần trước. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi có ý nghĩ là sẽ giữ. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng người ta phải giữ tôi. Anh ấy mang đến cho tôi cảm giác không phải ai cũng có thể. Thực sự là chúng tôi quyết tâm giữ nhau nhưng không biết sẽ giữ được đến đâu.

- Tại sao lại là "không biết sẽ giữ được đến đâu"?

- Những câu như "Em yêu anh mãi mãi", "Anh yêu em mãi mãi" tôi cũng từng nghe và từng nói với những người chồng trước rồi và tôi thấy nó không hiệu quả nên tôi không nói nữa. Tôi nghĩ thà rằng cả hai cứ sống tốt với nhau hàng ngày, cứ yêu nhau đến phút giây nào có thể thì sẽ thực tế hơn.

- Điều gì ở ông xã khiến chị quý trọng nhất?

- Chung thủy, thật thà, thẳng thắn, duyên dáng, hài hước và "đáng ghét" khi khiến tôi cứ cười suốt.

Trước khi đến với ông xã Cao Thắng, Hoàng Yến từng trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và có hai con gái lớn. Nữ diễn viên chia sẻ 2 con gái và bố dượng rất yêu thương nhau.

- Bí quyết giữ ông xã kém tuổi của chị là gì?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chồng trẻ hơn và hoặc tôi già nên phải giữ chồng. Tôi không quan tâm mình bao nhiêu tuổi. Tôi quản lý chồng bằng cách không quản lý và để cho anh ấy quản lý mình. Đàn ông có trái tim phiêu bồng, bay nhảy khắp nơi nên phụ nữ làm sao có thể quản lý được họ. Tôi thỉnh thoảng nói vu vơ rằng nếu chồng thế này thế kia thì tôi sẽ bỏ luôn. Tôi nghĩ phụ nữ ghen thì phải khiến người đàn ông của mình yêu mình hơn và ghen làm sao để mình vẫn đẹp, vẫn tế nhị, không phải cứ dằn vặt đay nghiến để bản thân xấu xí đi.

Có lẽ không ai trên đời này ghen bằng tôi. Tôi ghen khủng khiếp ở chỗ nếu chồng lơ mơ, lơi lả thì mối quan hệ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tôi không để ai có cơ hội để làm mình tổn thương lần thứ hai. Cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nguyên tắc. Hiện tại, vợ chồng tôi trọn vẹn tình yêu với nhau và có niềm tin tuyệt đối với nhau. Tôi luôn quán triệt rõ ràng sẽ không bao giờ chấp nhận những điều linh tinh chen vào cuộc sống tình cảm của mình. Tôi không biết sẽ giữ được sự trọn vẹn này đến lúc nào nhưng còn hạnh phúc ngày nào tôi sẽ nắm giữ ngày đó.

- Chị rút được kinh nghiệm gì cho bản thân từ các cuộc hôn nhân trước?

- Tôi chẳng rút kinh nghiệm gì vì đối với tôi, những cuộc hôn nhân đã qua là hết và tôi sẽ không bao giờ nhớ lại dù chỉ là một phút giây. Những gì tôi giữ lại có chăng chỉ là 2 cô con gái mà tôi coi là tài sản quý giá nhất từ những cuộc hôn nhân ấy.

Tôi không giận, không hờn những người đàn ông đi qua cuộc đời mình vì quan niệm hết duyên thì thôi. Thêm nữa, tôi không rút kinh nghiệm gì cả vì mỗi người là một cái duyên mới, không liên quan gì đến nhau và việc tôi sống như thế nào còn tùy thuộc vào người đàn ông bên cạnh mình nữa.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua những vai diễn đanh đá, có chút lẳng lơ qua các phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời... Trước khi làm đám cưới lần thứ tư vào tháng 10/2016, Hoàng Yến đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và có hai con gái Yến My (24 tuổi) và Yến Minh (16 tuổi). Ông xã hiện tại của cô tên Cao Thắng, sinh năm 1979 và làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.