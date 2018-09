Đêm mở màn Monsoon 'chết' sân khấu 30 phút vì sự cố âm thanh

Nhóm The other shi đến từ Đức tạo cảm giác ma mị trên sân khấu Monsoon 2017 với các ca khúc Future Bass. Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ anh tình cờ biết đến nhóm nhạc này trong một lần đi xem lễ hội âm nhạc ở Hamburg, Đức. Vì quá ấn tượng với The other shi, anh đã tìm mọi cách để mời họ tham dự Monsoon 2017.