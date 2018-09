Đạo diễn 'Ngôi nhà trong hẻm' tái xuất với phim kinh dị mới

Tác phẩm 'Chuyến đi thất lạc' được ghi hình bằng máy quay cầm tay tại một khu rừng rậm ở Việt Nam.

Dịp Valentine 2012, đạo diễn Lê Văn Kiệt lần đầu được khán giả trong nước biết đến qua phim kinh dị Ngôi nhà trong hẻm, với sự tham gia của Trần Bảo Sơn và Ngô Thanh Vân. Trước đó, anh từng giới thiệu Dust of life - phim truyện đầu tay tại đêm bế mạc LHP quốc tế Việt Nam 2007. Vào ngày 24/10 tới, phim kinh dị mới The Lost Tour (tựa Việt: Chuyến đi thất lạc) do anh thực hiện sẽ được công chiếu tại các rạp Việt.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt (phải) và Ngô Thanh Vân, Trần Bảo Sơn trong đợt ra mắt 'Ngôi nhà trong hẻm' cách đây hơn 2 năm.

Tác phẩm đưa khán giả theo chân hai người bạn Mỹ ưa phiêu lưu mạo hiểm lần đầu tới Việt Nam du lịch: Việt - một người Mỹ gốc Việt và David - bạn của Việt. Thay vì lựa chọn các địa điểm du lịch phổ biến, hai bạn trẻ quyết định khám phá những miền đất xa xôi hẻo lánh. Ở cácđịa danh chưa hề in dấu giày của du khách, Việt và David đã có những trải nghiệm hết sức đáng nhớ. Trong chặng đường phiêu lưu đó, hai người bị lạc vào một khu rừng rậm, họ đã phải vật lộn để có thể chạy thoát khỏi những hiểm hoạ đáng sợ từ rừng già. Nhưng dường như càng cố gắng bao nhiêu thì sự sợ hãi và tuyệt vọng lại càng bủa vây họ bấy nhiêu.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết, thông qua bộ phim, anh muốn kể một câu chuyện về sự huyền bí ở những miền đất hoang sơ chưa từng ai đặt chân đến của Việt Nam và hậu quả khủng khiếp mà con người sẽ phải đối mặt nếu như không tôn trọng những tín ngưỡng lâu đời.

Poster phim với ánh mắt ghê rợn của xác sống.

Các cảnh quay trong phim Chuyến đi thất lạc được thực hiện bởi chính các nhân vật thông qua việc sử dụng máy quay cầm tay. Quá trình ghi hình đã diễn ra trong vòng 2 tháng. Để đảm bảo tính chân thực cho từng cảnh quay theo đúng phong cách của một bộ phim được ghi hình bằng máy quay cầm tay, đạo diễn Lê Văn Kiệt đã chỉ đạo tận dụng tối ưu âm thanh gốc, cũng như hạn chế tối đa việc sử dụng kỹ xảo âm thanh, ánh sáng.

Đảm nhận việc hóa trang cho các xác sống trong phim là nghệ sĩ hóa trang Pascal Huỳnh cùng chuyên gia tài ba đến từ Hollywood, Cat Paschen. Mặc dù rất nhiều bộ phim kinh dị ngày nay áp dụng công nghệ và thủ thuật chuyên môn trong việc xây dựng hình ảnh của các nhân vật đáng sợ, nhưng Huỳnh và Paschen đã lựa chọn phương án hóa trang trực tiếp trên cơ thể của các diễn viên để mang lại hiệu quả biểu đạt tốt nhất, thay vì sử dụng các sản phẩm đồ họa máy tính.

Góp mặt trong bộ phim là hai diễn viên nước ngoài Luke Jones (vai David), Jeff V (vai Việt) cùng nhiều diễn viên Việt như: Mai Sơn, Ánh Hoa, Đào Văn Nghiêm, Thanh Thủy, Trần Bá Minh, Huỳnh Kim Khánh.

Trailer phim 'Chuyến đi thất lạc'

Quỳnh Như