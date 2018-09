Dàn sao tới chúc mừng Hoa hậu Hạ My lên chức bà chủ

Chia sẻ niềm vui trong ngày khai trương, Hoa hậu người Việt thế giới cho biết khi quyết định từ Mỹ về Việt Nam sống, cô chọn Nha Trang là nơi an cư lạc nghiệp và yến sào làm sản phẩm kinh doanh. Là người từng sử dụng yến hơn 15 năm, Hạ My rất am hiểu về giá trị dinh dưỡng và kinh nghiệm chọn những sản phẩm chất lượng. Nha Trang lại là nơi có trữ lượng yến sào lớn và nổi tiếng. Chính vì thế, người đẹp cảm thấy tự tin khi quyết định kinh doanh, cung cấp những sản phẩm yến chất lượng đến người tiêu dùng.