Dàn diễn viên xinh đẹp trong phim 'Người phán xử'

Thanh Bi hứng nhiều chỉ trích khi vào vai Vân Điệp lẳng lơ, vô liêm sỉ khi quyến rũ chồng của Diễm My do Đan Lê đóng.

Đan Lê

Người phán xử là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ của Đan Lê. Trong phim, Đan Lê vào vai Diễm My - vợ của Phan Hải (Việt Anh đóng). Diễm My từng là một cô luật sư xinh đẹp, giỏi giang khiến Phan Hải "say như điếu đổ". Nhưng rồi sau khi kết hôn, Diễm My ở nhà làm nội trợ và dần đánh mất đi sức hút. Cô càng chán nản, phải tìm đến bác sĩ tâm lý khi không thể trị nổi thói trăng hoa của chồng. Tuy nhiên, khi Phan Hải rơi vào cảnh tù tội, Diễm My lại chính là người bình tĩnh nhất và sẵn sàng dùng trí thông minh của mình để giúp chồng thoát khỏi vòng lao lý.

Ở ngoài đời, Đan Lê đã là mẹ của hai cậu con trai. Dù luôn bận rộn với việc chăm sóc gia đình, làm MC hay kinh doanh, Đan Lê vẫn luôn giữ được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Trước đây, cô từng tham gia một số phim truyền hình như Ba đám cưới, một đời chồng, Cầu vồng tình yêu... Nữ diễn viên chia sẻ cô rất hứng thú với vai Diễm My trong Người phán xử nên khi nhận được kịch bản, cô đã dành trọn một đêm để đọc và nghiên cứu nhân vật. Dù có chồng là một trong hai đạo diễn của bộ phim, Đan Lê vẫn phải casting như bình thường. Nữ diễn viên khẳng định ông xã cô - đạo diễn Khải Anh - không dành cho vợ sự ưu ái nào trong công việc.

Đan Lê Một số cảnh quay của Đan Lê trong 'Người phán xử'

Lee Balan

Trong phim Người phán xử, Lee Balan vào vai Bích Ngọc - một cô chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ tuổi có tính cách sôi nổi, thẳng thắn. Là một tiểu thư con nhà giàu nhưng Bích Ngọc sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa ở thành phố để lên miền núi làm việc cùng người yêu là Lê Thành (Hồng Đăng đóng). Sau khi biết bạn trai là con riêng của 'người phán xử' Phan Quân (NSND Hoàng Dũng đóng), Bích Ngọc ra sức gây áp lực để Lê Thành phải về thành phố cùng mình hoặc tham gia vào các hoạt động của Phan Thị, tiếp quản công việc của gia đình.

Sự cục cằn, thiếu khéo léo của Bích Ngọc nhiều lần khiến Lê Thành cảm thấy mệt mỏi, bí bách và muốn chia tay. Tuy nhiên, khi Lê Thành đứng giữa lựa chọn quay trở lại với người yêu cũ hay tiếp tục mối quan hệ này thì Bích Ngọc có thai. Vì muốn chịu trách nhiệm và muốn thể hiện mình hoàn toàn khác với Phan Quân năm xưa, Lê Thành đã quyết định dọn đến nhà Bích Ngọc sống và mong muốn cô giữ đứa bé trong bụng. Trở thành con dâu tương lai của 'người phán xử' Phan Quân khiến Bích Ngọc cũng chịu nhiều rắc rối khi liên tục bị xã hội đen theo dõi.

Từng được giới thiệu là một trong những diễn viên nữ chính nhưng nhân vật của Lee Balan trong Người phán xử bị nhận xét là một màu và ít đất diễn. Lee Balan từng chia sẻ vì quá hứng thú với kịch bản của Người phán xử nên cô đã quyết định tham gia phim khi con trai chưa đầy 3 tháng tuổi. Trong gần một năm, cô phải di duyển đến nhiều địa điểm như Ba Vì, Hòa Bình, bản Bát Xát... để thực hiện các cảnh quay của phim. Trước khi tham gia Người phán xử, Lee Balan từng đóng nhiều phim như Ngự lâm không kiếm, Hoa nở trái mùa,...

Thanh Hương

Thanh Hương sinh năm 1988, từng được khán giả biết mặt qua nhiều phim truyền hình như Zippo, mù tạt và em, Điều bí mật,... Năm 2017, Thanh Hương liên tục xuất hiện trên truyền hình qua các bộ phim Sống chung với mẹ chồng, Cư dân thông thái, Sắc màu phái đẹp và Người phán xử...

Trong Người phán xử, Thanh Hương thể hiện khả năng biến hóa đa dạng khi vào vai Phan Hương - con gái lớn của Phan Quân. Dù không tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội đen của gia đình nhưng ngay từ nhỏ, Phan Hương vẫn có sẵn tính giang hồ trong máu. Phan Hương xinh đẹp, có lối sống cởi mở nhưng là nỗi khiếp sợ của cánh đàn ông bởi tính tình hung dữ lại giỏi võ và có tài phi dao 'trăm phát trăm trúng'.

Sau khi gặp và kết đôi với Khải 'Sở Khanh', chuyện tình yêu của Phan Hương mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả của phim Người phán xử. Với tài đánh võ của mình, Phan Hương nhiều lần 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với Khải 'Sở Khanh' mỗi khi tức giận vì thói trăng hoa của ông xã. Cô nhiều lần khiến Khải băng bó đầy mình, sợ tái xanh mặt mũi, phải quỳ lạy van xin tha thứ.

Ở ngoài đời, Thanh Hương đã là mẹ của hai cô con gái nhưng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối. Hiện tại, ngoài việc đi diễn, Thanh Hương công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Trước khi bén duyên với điện ảnh và sân khấu, Thanh Hương từng đoạt Á khôi 2 Hoa khôi Hải Dương năm 2006.

Con đường trở thành vợ chồng của Phan Hương và Khải 'Sở Khanh' Thanh Hương trong phim 'Người phán xử'

Thanh Bi

Thanh Bi (tên thật: Lại Thanh) sinh năm 1994, nổi lên nhờ vai Vân Điệp - nhân tình của Phan Hải. Trong phim Người phán xử, Vân Điệp được miêu tả là một cô gái lẳng lơ, không có liêm sỉ. Dù đang là nhân tình của Phan Hải, Vân Diệp sẵn sàng quyến rũ mọi loại đàn ông và bán thông tin của người tình cho công an. Vân Điệp cũng là lý do khiến Phan Hải giết người, đòi ly dị Diễm My... Sự trơ tráo của Vân Điệp lên đến đỉnh điểm khi tìm đến nhà và tuyên bố với Diễm My rằng sẽ không chỉ cướp chồng mà cả con của cô.

Tính cách lẳng lơ, trơ tráo khiến Vân Điệp trở thành nhân vật bị ghét nhất phim. Thanh Bi cũng bị nhiều khán giả chỉ trích vì cách ăn mặc hở hang, phản cảm trong Người phán xử. Gần đây, nữ diễn viên còn nhận được luồng dư luận trái chiều khi có những cử chỉ nhạy cảm trong đoạn video quảng cáo sản phẩm máy massage mặt.

Thúy An

Sau khi Vân Điệp trốn biệt tăm, Phan Hải tìm đến cô bồ mới tên Hương Phố do diễn viên Thúy An thủ vai. Kể về vai diễn của mình, Thúy An cho biết Hương Phố là nhân vật có tâm lý phức tạp, phải đấu tranh nhiều, vừa đáng thương vừa đáng trách khi rơi vào vòng luẩn quẩn giữa các thế lực xã hội đen và cảnh sát.

"Tôi không dám nhận mình sexy hơn cô Vân Điệp. Cái sexy của tôi khác Thanh Bi. Mỗi người một vẻ, vì vậy tôi không quá lo lắng chuyện bị so sánh. Tôi thích vào những dạng vai như Hương Phố vì nó giống tính cách ngoài đời của tôi - cá tính mạnh và phóng khoáng", Thúy An chia sẻ.

Thúy An sinh năm 1989, là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội, từng tham gia các phim truyền hình như Ma làng, Trò đời, Giọt nước mắt muộn màng... Cô từng đoạt giải Cánh diều bạc 2014 với vai nữ chính trong phim Lạc lối.

Thùy Dương

Diễn viên Thùy Dương sinh năm 1988, vào vai Quyên - người yêu cũ của Lê Thành trong phim Người phán xử. Dù đã có gia đình nhưng Quyên vẫn chưa quên được tình cũ. Sự ghen tuông thái quá cùng cách hành xử thiếu tế nhị của chồng càng khiến Quyên muốn quay trở lại với Lê Thành. Cô cũng chính là người dùng thân thế cháu gái của bí thư tỉnh ủy để giúp Lê Thành có cơ hội tiếp cận bố đẻ của mình là 'người phán xử' Phan Quân. Tuy nhiên, với vai Quyên trong Người phán xử, Thùy Dương vẫn chưa có nhiều đất diễn.

Thùy Dương là một nữ diễn viên quen mặt với nhiều khán giả truyền hình khi từng tham gia vào các phim Hoa nở trái mùa, Nơi ẩn nấp bình yên, Qua ngày giông bão, Hạnh phúc không ở cuối con đường... Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và là mẹ của một cô con gái tên Coca năm nay 9 tuổi.

Bảo Thanh

Bảo Thanh sinh năm 1990, đang là cái tên được nhiều người chú ý tại khu vực phía Bắc với vai Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng. Ngoài ra, cô còn phủ sóng trong nhiều bộ phim chiếu vào giờ vàng của VTV như Sắc màu phái đẹp, Người phán xử...

Với Người phán xử, Bảo Thanh vào vai cô y tá Mỹ Hạnh. Là một người hiền lành, có học thức nhưng Mỹ Hạnh sớm bị kéo vào giới xã hội đen vì là em gái của hai tên Tuấn, Tú. Cô từng bị kẻ thù của các anh trai cưỡng hiếp và được Phan Quân phán xử trở thành vợ của tên này. Sau đó, chồng của Mỹ Hạnh vướng phải vòng lao lý và đi tù. Mỹ Hạnh tình cờ gặp Lê Thành (Hồng Đăng đóng) tại bệnh viện nơi cô làm việc và dần dần nảy sinh tình cảm với con riêng của người phán xử. Trong những tập gần đây, Mỹ Hạnh chính là người giúp Lê Thành ẩn náu khỏi 2 người anh trai của mình và các băng nhóm xã hội đen khác. Dù biết Lê Thành đã có Bích Ngọc, Mỹ Hạnh vẫn tình nguyện đến với anh.





Bảo Thanh bén duyên với điện ảnh từ khi lên 8 tuổi với vai cô bé Nụ trong phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Sau khi rời khỏi trường Sân khấu - Điện ảnh, Bảo Thanh được biết tới với vai diễn trong phim Trò đời. Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2015 khi tham gia phim Người chồng điên.

Thu Hoài

Thu Hoài sinh năm 1990, đảm nhận vai Lê Thảo, cô nữ sinh ngây thơ, là người yêu của Bảo 'Ngậu' và cũng là em gái nuôi của Lê Thành. Đất diễn của Thu Hoài trong Người phán xử rất hạn chế vì cô chỉ tham gia một số phân cảnh khi hẹn hò với Bảo 'Ngậu' hoặc nũng nịu với bố mẹ.

Công việc chính của Thu Hoài là làm biên tập viên thể thao tại Đài truyền hình Việt Nam, kinh doanh thời trang. Trái với vẻ dễ thương, trong sáng trong Người phán xử, ở ngoài đời Thu Hoài theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ.