Dàn ca sĩ hot hiếm hoi hội ngộ trong sự kiện buổi sáng

Sự kiện diễn ra lúc 9h30 sáng. Noo Phước Thịnh phải dậy rất sớm so với mọi ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, khi lên sân khấu anh vẫn 'cháy' hết mình với ca khúc 'I don' believe in you'.