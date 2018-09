Cường Seven tự làm đạo diễn MV mới

Từ khi quyết tâm trở thành ca sĩ, hơn 3 năm qua, Cường Seven đã cố gắng hoàn thiện bản thân để có những sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả. Sau 'Beatiful Girl', 'You & I'... anh tiếp tục phát hành MV 'Put your hands up', hợp tác cùng Hoàng Tourliver.