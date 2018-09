Cường Seven kể cảm giác khi được 'thay đầu' trong phim của Victor Vũ

Chàng ca sĩ tiết lộ về nhân vật mang số phận đặc biệt do anh thể hiện trong 'Lôi báo'.

Hậu trường đổi đầu người trong phim của Victor Vũ

Sau teaser đầu giới thiệu dàn diễn viên chính gồm Cường Seven, Nhã Phương, Vũ Ngọc Anh và nghệ sĩ Hoàng Sơn, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục bật mí những tình tiết thú vị của dự án điện ảnh Lôi báo. Ông xã của Đinh Ngọc Diệp chia sẻ, anh nảy ra ý định thực hiện bộ phim này khi biết thông tin một bác sĩ người Italy tuyên bố sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật ghép đầu người lần đầu tiên trên thế giới vào cuối năm 2017.

Victor Vũ quyết tâm không sử dụng những đề tài ăn khách như phim hài, kinh dị hay ngôn tình đang là trào lưu của màn ảnh rộng để làm phim mà tiếp tục theo đuổi những ý tưởng hiện đại, mới mẻ, gai góc. Đạo diễn sinh năm 1975 tâm sự: "Trước khi bắt tay làm Lôi báo, tôi nghĩ đến nhiều tình huống xảy ra khi gắn một cái đầu vào cơ thể của người khác. Liệu cái đầu mới có thừa hưởng những ký ức của cơ thể cũ hay không?" Sau cùng Victor quyết định chọn câu nói "Ký ức kẻ lạ" làm chủ đề cho bộ phim.

Cường Seven diễn cùng nghệ sĩ Hoàng Sơn trong 'Lôi báo'.

Lôi báo xoay quanh nhân vật chính tên Tâm do Cường Seven thể hiện. Tâm là người ích kỷ, chỉ quan tâm đến đam mê của riêng mình. Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Tâm đối mặt với quyết định sinh tử: tự kết liễu cuộc sống hay thực hiện ca phẫu thuật đổi đầu. "Từ ngày được ghép đầu vào cơ thể mới, Tâm thường có những ký ức kỳ lạ khiến anh hoang mang, lo lắng. Những ký ức này nhiều lần chi phối Tâm, đồng thời đưa anh vào những tình huống không mong muốn. Tâm phải đối mặt với sự phản bội của ký ức còn vợ anh luôn bị dằn vặt vì ký ức của chồng mình", Cường Seven tiết lộ về nhân vật Tâm.

Dù hé lộ mấu chốt của bộ phim nhưng Victor Vũ vẫn khiến khán giả phải tò mò về khả năng đánh đố bằng ngôn ngữ điện ảnh của anh. Ngoài chuyện đổi đầu người, Lôi báo còn nhiều câu hỏi mở cần lời giải đáp. Êkíp làm phim hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với những góc máy lạ, khiến người xem bị cuốn theo mạch phim và mãn nhãn với những pha hành động đẹp mắt. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 22/12, cùng thời điểm vị bác sĩ người Italy Sergio Canavero dự định thực hiện ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên trên thế giới.

Nhã Phương đóng vai vợ của Cường Seven trong phim mới.