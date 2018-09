Cuộc sống của Đặng Thu Thảo sau 4 năm đăng quang

Từ một cô gái nghèo không có tiền đi học, Thu Thảo trở thành 'hoa hậu quốc dân' và có tình yêu đẹp với một thiếu gia.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, trong một gia đình không mấy khá giả ở Bạc Liêu. Bố mẹ cô làm nghề buôn cá giống để kiếm sống và từng phải bán nhà để có tiền trị bệnh. Kinh tế gia đình khó khăn là lý do khiến Thu Thảo phải tạm dừng con đường học hành sau khi tốt nghiệp THPT. Cô từng làm nhiều việc như bán mỹ phẩm, pha chế đồ uống... để kiếm sống và có tiền đi học. Khi trở thành sinh viên hệ trung cấp của Đại học Tây Đô, Thu Thảo vẫn tiếp tục làm thêm để trang trải việc học hành và phụ giúp bố mẹ.

Năm 2012, cuộc sống của cô gái nghèo quê miền Tây bước sang một trang mới khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tại đêm chung kết, Đặng Thu Thảo nhận được sự đồng thuận cao từ hội đồng giám khảo và khán giả. Trước khi tham gia cuộc thi, cô là gương mặt lạ lẫm với giới giải trí vì chưa từng hoạt động showbiz với vai trò diễn viên hay người mẫu. Tuy nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp, dịu hiền đã nhanh chóng giúp cô giành được thiện cảm từ nhiều người khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012.

Đã hơn 4 năm kể từ khi được trao vương miện, Thu Thảo không hề bị lu mờ bởi những người kế nhiệm và vẫn là một trong những người đẹp được săn đón nhất hiện nay. Nhiều người hâm mộ còn đặt cho cô biệt danh "Hoa hậu của các hoa hậu", "Hoa hậu quốc dân", "Thần tiên tỷ tỷ"...

Ngày 25/8/2012, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012.

Hoa hậu hiếm hoi vượt qua scandal và có một cuộc sống ít thị phi

Ngay sau khi đăng quang, Đặng Thu Thảo vướng phải một số lùm xùm liên quan đến học vấn và chuyện gia đình. Khi đó, cô bị bạn đồng môn tố khai gian trình độ, chưa tốt nghiệp hệ trung cấp và chưa phải là sinh viên hệ cao đẳng của Đại học Tây Đô. Trong khi đó, hồ sơ đăng ký dự thi cho thấy Hoa hậu Thu Thảo khai là sinh viên của trường đại học này. Hiệu trưởng Đại học Tây Đô sau đó giải oan cho Hoa hậu Việt Nam 2012 bằng cách đưa ra chứng cớ cho thấy cô đã được đặc cách thi lên cao đẳng. Khi câu chuyện về học vấn vừa lắng xuống, Đặng Thu Thảo phải hứng chịu rắc rối khác liên quan đến việc bố cô từng gây tai nạn giao thông từ năm 2006 và chưa hoàn thành trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân. Thời điểm đó, nhiều người dùng mạng xã hội đem chuyện này ra phán xét và bỉ bai Thu Thảo chưa lo xong việc nhà đã liên tục đi từ thiện. Trước những mũi dùi dư luận đổ về mình, người đẹp chia sẻ cô không hề hay biết câu chuyện bố mình từng gây tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, điều kiện gia đình quá khó khăn là lý do khiến bố mẹ cô chưa thể hoàn thành nghĩa vụ bồi thường như phân xử của tòa. Khi tường tận câu chuyện, Hoa hậu Việt Nam 2012 chuyển tiền bồi thường, tới thăm hỏi và nhận được sự cảm kích của gia đình nạn nhân.

Sau hai vụ lùm xùm khi mới đăng quang, từ đó cho đến nay, Thu Thảo chưa hề dính phải bất kỳ một scandal nào khác. Người đẹp luôn có ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh. Cuối năm 2015, Thu Thảo phát hiện tên tuổi của mình bị lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức. Theo đó, một người phụ nữ tên Vy đã giả danh là người quản lý của Hoa hậu Việt Nam 2012 để kêu gọi tiền từ thiện, ký hợp đồng thương mại rồi đút túi riêng. Để bảo vệ danh tiếng của mình, Thu Thảo đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng để phục kích nghi can. Sau khi lật tẩy hành động của tội phạm, Thu Thảo còn chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân để cảnh tỉnh mọi người nên xác minh thông tin kỹ trước khi đưa tiền cho ai đó vì mục đích từ thiện.

Thu Thảo chọn con đường không lấn sâu vào showbiz mà chỉ tham dự sự kiện với tư cách khách mời. Cô dành phần lớn thời gian cho việc học tập. Thu Thảo từng từ chối thi Miss World 2013 để tập trung học hành. Giới truyền thông khi ấy cũng nhiều lần bắt gặp người đẹp ăn mặc giản dị đi học tiếng Anh. Sau đó, cô hoàn thành hệ cao đẳng của trường Đại học Tây Đô rồi theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Quốc tế Lincoln (Mỹ). Thu Thảo từng chia sẻ, cô phải liên thông nhiều cấp bậc nên mất nhiều thời gian hơn mọi người thì mới có thể giành được tấm bằng đại học. Tuy nhiên cô luôn quan niệm "có công mài sắt có ngày nên kim" và sắp xếp công việc giải trí để đảm bảo việc học tại trường. Tháng 8/2016, Thu Thảo chia sẻ niềm vui khi sắp tốt nghiệp: "Trường đời thì mình học lâu rồi. Còn trường lớp thì vẫn phải kiên trì theo học mấy năm nay, giờ còn vài ngày nữa là kết thúc giai đoạn căng thẳng ở trường, ở lớp. Vui lắm. Tiện đây Thảo xin thông báo, Thảo sắp chính thức bước sang giai đoạn thất nghiệp rồi, nên lời hứa "bung lụa" sẽ bắt đầu thực thi thôi". Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Thu Thảo cho biết đang theo đuổi định hướng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Từ khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2012 chủ yếu tập trung cho việc học tập.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ với bạn trai thiếu gia

Trở thành Hoa hậu giúp Đặng Thu Thảo trở thành gương mặt được săn đón tại các sự kiện giải trí và có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người đàn ông thành đạt. Tuy vậy, cô khá tín tiếng về chuyện đời tư. Đầu năm 2016, Thu Thảo mới chính thức công khai mối quan hệ với bạn trai Phạm Trung Tín - CEO một tập đoàn bất động sản có tiếng ở TP HCM. Từ đó, cô và bạn trai thỉnh thoảng sánh đôi tại các sự kiện do bạn bè hoặc công ty anh tổ chức. Hoa hậu Việt Nam 2012 rất được lòng bố mẹ người yêu. Cô từng đồng hành cùng cả gia đình Phạm Trung Tín trong sự kiện tiếp đón Tổng thống Obama nhân dịp ông đến Việt Nam hồi tháng 5/2016. Thu Thảo và Trung Tín được coi là cặp "trai tài, gái sắc" của showbiz Việt và nhận được nhiều ủng hộ từ người hâm mộ. Đôi uyên ương cũng thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân.

Vẻ đẹp ngày càng hoàn thiện và sự tích cực trong công tác thiện nguyện cũng là lý do giúp Đặng Thu Thảo được nhiều người mến mộ. Hoa hậu Việt Nam 2012 luôn chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ bề ngoài mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô trung thành với phong cách thanh lịch, dịu dàng từ trang điểm, đầu tóc đến váy áo thay vì chạy theo xu hướng hở bạo. Người đẹp luôn biết cách kết hợp phụ kiện hàng hiệu đắt tiền để tôn lên giá trị của trang phục do các nhà thiết trong nước thực hiện riêng. Cô thường xuyên được vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần do các báo bình chọn. Trong 4 năm kể từ khi đăng quang, Thu Thảo trở thành đại sứ cho hàng chục quỹ từ thiện, đi nhiều nơi để kêu gọi tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện. Người đẹp từng chia sẻ, cô coi những việc làm đó là sự khởi đầu cho những dự án xã hội có quy mô lớn hơn sau này.

Đặng Thu Thảo đang có mối tình đẹp với doanh nhân Phạm Trung Tín

Bên cạnh nhan sắc trời phú, những nỗ lực trong việc giữ hình ảnh đẹp, lối sống lành mạnh, tích cực học tập và làm công tác thiện nguyện... chính là lý do giúp Thu Thảo được nhiều người yêu mến. “Là người của công chúng đôi khi khó mà làm vừa lòng hết người này, người kia nhưng Thu Thảo đã làm được điều đó. Thảo được hầu hết mọi người thích thì phải có lý do của nó”, Thùy Dung - Hoa hậu Việt Nam 2008 từng nhận xét về Thu Thảo.

>> Xem thêm ảnh nhan sắc đời thường của Đặng Thu Thảo

>> Xem thêm ảnh Thu Thảo chụp cùng người yêu

Nguyên Anh